ليفربول تعاقد مع تسيميكاس

دوليه

افتتح نادي ليفربول بطل الدوري الانكليزي الممتاز تعاقداته استعداداً للموسم المقبل بانهاء صفقة انتقال المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس. ووقع تسيميكاس (24 عاماً) اول من امس على عقد لمدة خمس سنوات مع ليفربول مقابل 11,7 مليون جنيه استرليني (15 مليون دولار). وقال اليوناني لموقع النادي على الانترنت: «أنا سعيد جداً، وفخور جداً لوجودي هنا، بالنسبة لي، انّه (ليفربول) أكبر ناد في العالم». وأضاف: «أحب الدوري هنا كثيراً، أشاهده على شاشة التلفزيون وكان حلمي دائماً عندما كنت طفلاً أن أتي للعب في هذا الدوري». ومثل تسيميكاس منتخب بلاده في ثلاث مباريات، فيما خاض مع أولمبياكوس 86 مباراة في جميع المسابقات، كما لعب على سبيل الاعارة في اسبرغ الدنماركي وفيليم الهولندي. وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: «لقد شاهدنا كوستاس لفترة طويلة ونحن سعداء حقاً بانضمامه الينا، انّها الأخبار المثالية قبل أن نعود جميعاً معاً قريباً جداً». وتابع: «انّه لاعب جيد جداً لديه أسلوب للفوز والمنافسة، وأنا أحب عقليته حقاً، انها تناسب تماماً الرغبة الموجودة لدينا في غرف الملابس». وأضاف: «كوستاس يعرف من خلال التجربة الشخصية ما هو مطلوب للتحدي والنجاح محلياً وفي دوري أبطال أوروبا، وهو طموح للحصول على المزيد، مثلنا تماماً».