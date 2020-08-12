آرثر يحاول حل مشكلته مع برشلونة

دوليه

كشف تقرير صحافي اسباني، عن تفاصيل الاجتماع الذي حضره البرازيلي آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة، في المدينة الرياضية صباح اول من امس. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان آرثر التقى مع السكرتير الفني لبرشلونة ايريك أبيدال لمدة ساعة في المدينة الرياضية، وشرح أسباب عدم الحضور بعد نهاية العطلة.ولفت الى أنه فهم أنه لن يلعب في وجود المدرب كيكي سيتين. وأضافت الصحيفة: «بعد الاجتماع مع آرثر، تحدث أبيدال مع كيكي سيتين، للتشاور مع المدير الفني قبل اتخاذ القرار النهائي». وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة اتخذ قراره بأن يبقى آرثر منفصلا عن الفريق، ولن يشارك في التدريبات الجماعية ولن يُسافر الى لشبونة، حتى يتم حل الملف التأديبي الذي تم فتحه.ومن المُقرر أن يلتقي محامي اللاعب مع محامي النادي لمحاولة حل الملف التأديبي الذي فتحه برشلونة. وتابعت الصحيفة: «آرثر الذي وقع ليوفنتوس مقابل 72 مليون يورو بالاضافة الى 10 ملايين كمتغيرات، سينضم لفريقه الجديد الموسم المقبل، ولن يكون قادرًا على ذلك حاليا اذا لم يحل مشكلته مع برشلونة».