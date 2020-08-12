ريال سيستعيد أوديغارد

دوليه

استقرت ادارة نادي ريال مدريد الاسباني، على استعادة لاعبها النرويجي مارتن أوديغارد، وعدم تجديد اعارته لصفوف ريال سوسييداد، لحاجة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان له خلال الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة ماركا الرياضية، امس: «أوديغارد (21 عاماً) كان يستعد للعودة من العطلة في 14 أغسطس للانتظام بصفوف سوسييداد، وفقاً لعقد الاعارة الممتد لموسمين، لكن زيدان تدخل مطالباً باعادته للقلعة الملكية، للحاجة الى امكانياته».وكان لاعب الوسط المهاجم انضم لريال مدريد في 2015 قادماً من سترومسغودست النرويجي، ولعب معاراً بأندية هيرينفين، فيتيسه آرنهم، وريال سوسييداد.