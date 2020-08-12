إصابتا «كورونا» في فالنسيا

دوليه

أعلن نادي فالنسيا الاسباني،اول من امس، اكتشاف حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق الأول .وقال فالنسيا عبر موقعه الرسمي: «في اختبارات فيروس كورونا التي أجريت للفريق الأول وأعضاء الجهاز التدريبي، بمناسبة بدء العمل التحضيري، تم اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا، تم عزلهما على الفور في منازلهما وفقاً لبروتوكلات السلطات الصحية، وابلاغ رابطة الدوري الاسباني». وأضاف البيان: «أعطى فالنسيا منذ بداية هذه الأزمة الصحية أهمية خاصة للتدابير للحد من انتشار هذا الوباء، والحفاظ على بروتوكول صارم جداً، يلتزم به تماماً جميع أعضاء الفريق الأول والجهاز الفني».