loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

إصابتا «كورونا» في فالنسيا


أعلن نادي فالنسيا الاسباني،اول من امس، اكتشاف حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق الأول .وقال فالنسيا عبر موقعه الرسمي: «في اختبارات فيروس كورونا التي أجريت للفريق الأول وأعضاء الجهاز التدريبي، بمناسبة بدء العمل التحضيري، تم اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا، تم عزلهما على الفور في منازلهما وفقاً لبروتوكلات السلطات الصحية، وابلاغ رابطة الدوري الاسباني». وأضاف البيان: «أعطى فالنسيا منذ بداية هذه الأزمة الصحية أهمية خاصة للتدابير للحد من انتشار هذا الوباء، والحفاظ على بروتوكول صارم جداً، يلتزم به تماماً جميع أعضاء الفريق الأول والجهاز الفني».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة