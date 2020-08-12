متى تجتمعون... يا مجلس؟

محلية

سأكمل مقالتي السابقة عن قرارات الرياضة المستحقة ... فما يدور بالساحة الرياضية من توقعات مرتقبة للكثير من الأمور الرياضية كانت على واجهة منصات وسائل الاعلام الرياضي قبل أزمة كورونا فيما يخص قوانين ولوائح ونظم داخلية جديدة لإدارة او تعديل الشؤون الداخلية للأندية الرياضية وإصلاح ما هو مطلوب لكي تتماشى مع مواد الدستور في تقديم وإدارة الخدمات الرياضية... فحسب علمي بأن مجلس إدارة هيئة الرياضة لم يعقد أي اجتماع منذ فرض الحظر الجزئي من منتصف مارس 2020؟ فهل هذا الوضع يتوافق مع اللائحة الداخلية لمرسوم تشكيل مجلس إدارة هيئة الرياضة؟ علامة استفهام لا أجد لها أي رد او رأي مقنع؟ فهل الامر مقصود؟ او ان الحكومة لا تعطي أهمية للقطاع الرياضي؟ ام ان الأندية غير مهتمة او انها لا تمانع بوجود أي خلل قانوني في ذلك ما دام انهم سيستمرون لفترة أطول إذا ما كان هناك فراغ قانوني لم يثر الى الان حسب النظام الأساسي (المعيب) للأندية الرياضية.

فأين امين سر المجلس او نائب الرئيس (اسد تقي) مجلس الإدارة من هذا الوضع غير المستحب إداريا والذي حسسنا بأن فعلا لا حكومة ولا مجلس يهمهم الوضع الرياضي او بالأصح الشؤون الرياضية خارج اهتماماتهم حاليا (هذا ليس بالغريب) فمازالت الرياضة لا تجد مكانا مهما في رؤية الحكومة مستقبلا... وهيئة الرياضة: لا تتكلم ولا ترى ولا تسمع.... والله من وراء القصد.

