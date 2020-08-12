التفرغ الرياضي: 30 عضواً للخليجية و40 للعربية و60 للقارية و80 للدولية

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أجرى مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تعديلات على اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ونشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، حيث تم استبدال بالمعاني الواردة بالمادة (1) من اللائحة المشار اليها قرين العبارتين التاليتين المعنى الموضح قرين كل منهما:

- الهيئات الرياضية: الهيئات التي تخضع لاحكام القانون87 لسنة 2017 المشار إليها (اللجنة الاولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية، والاتحادات الرياضية والاندية الرياضية «الشاملة والمتخصصة» والاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالمي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع).

- الدورات والبطولات: جميع البطولات والمسابقات والمشاركات الرياضية الاولمبية والبارالمبية والاولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والاقليمية والعربية والخليجية سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول او بين الاندية او التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع في الكويت او خارجها والانشطة والمهام الرياضية.

? مادة ثانية:

يستبدل بنص المادتين (9/فقرة اخيرة) - (9/مكرر) من اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ المشار اليها، النصان الآتيان:

على ان يرفق بالطلب صورة من محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة الرياضية المتضمن الموافقة على المشاركة في البطولة او الدورة ومخاطبة الهيئة لاصدار الاجازات او التفرغات الرياضية واقرار معتمد من امين السر العام او السكرتير العام للهيئة الرياضية او من يقوم مقامهما بصحة البيانات المدرجة بالطلب.

- مادة (9/ مكرر):

يمنح اعضاء اللجنة التنظيمية العاملة للاعداد وتجهيز الاستضافات الاجازة او التفرغ الرياضي وفقا للضوابط التالية:

? الا يتجاوز مدة التفرغ (45) يوما.

ب - الا يتجاوز عدد اعضاء اللجان في البطولات قرين كل منها:

- الخليجية 30 عضوا.

- العربية 40 عضوا.

- القارية 60 عضوا.

- الدولية 80 عضوا.

ولايجوز تجاوز تلك الاعداد الا بناء على كتاب من الهيئة الرياضية موضحا به الاسباب والمبررات والعد المطلوب وموافقة الهيئة.

? مادة ثالثة

تضاف الى اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ المتعلقة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة – نصها:

مادة (16)

يختص قطاع الرياضة للجميع بالهيئة باصدار الاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي بالاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.

