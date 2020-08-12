فوز كاظمة والشباب على الفحيحيل والجهراء

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تغلب كاظمة على الفحيحيل بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. سجل أهداف كاظمة دعيج العوفان وشبيب الخالدي وحمد حربي وعبد الرحمن الشرهان فيما سجل هدف الفحيحيل الوحيد الغيني سوما نابي.

وهي المباراة التحضيرية الثانية لكلا الفريقين اذ سبق لكاظمة الفوز على الجهراء برباعية نظيفة، فيما خسر الفحيحيل من النصر بهدف دون رد.

وقاد البرتقالي في المباراة المدرب المساعد جمال يعقوب الذي يشرف على الفريق انتظاراً لوصول الاسباني بيتو بيانكي المدرب الجديد الذي تعاقدت معه الادارة خلفاً للصربي بوريس بونياك.

ومنح يعقوب الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم قبل استئناف الدوري الأسبوع المقبل بالجولة الخامسة عشرة والتي تشهد مباراة البرتقالي مع النصر في 21 أغسطس الحالي.

وبالمثل منح مدرب الفحيحيل الوطني ظاهر العدواني فرصة للاعبين الشباب الذين سيعتمد عليهم المدرب في الجولات الأربع المتبقية من دوري الدرجة الأولى والذي يحتل فيه الفحيحيل المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

كما شارك مع الفحيحيل في مباراة الأول من أمس محترفي الفريق الثلاثة الكاميروني أرون امبيبي، والسوري عبد الله الشامي والغيني سوما نابي.

وفي مباراة ودية أخرى، تغلب الشباب على الجهراء بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ستاد مبارك العيار.

سجل أهداف الشباب عبدالهادي خميس وعلي جوهر وعلي فورد، وأشرف على الشباب المدرب المساعد سعد يعقوب علماً بأن الروماني فلورين ماتروك مدرب الفريق وصل الى البلاد أول من أمس ويخضع حالياً لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

