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الأسرة الرياضية فقدت سعد المسيلم


فقدت الأسرة الرياضية رئيس الاتحاد الكويتي للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي سعد المسيلم الذي وافته المنية يوم أمس بعد أزمة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.
وللراحل بصمات رياضية على المستوى الاداري سواء في اتحاد الجودو أو في نادي التضامن عندما كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس النادي فضلاً عن عضوية مجلس الادارة التي قدم خلالها الكثير من العطاء للنادي ولمنتسبيه.
وأعلن التضامن يوم أمس تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام حداداً على رحيل سعد المسيلم وتقديراً لجهوده المخلصة في خدمة النادي وفي الارتقاء بالحركة الرياضية بالكويت.
والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة المسيلم ومن أسرة نادي التضامن، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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