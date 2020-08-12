الفحيحيل.. فرصة لتعديل الأوضاع

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مر الفحيحيل بأصعب مواسمه في السنوات الأخيرة وتذيل قاع ترتيب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم لفترة طويلة، رغم الدعم الذي يحظى به الفريق من رئيس النادي حمد الدبوس ووجود المدرب الوطني ظاهر العدواني. وهبط الفحيحيل الموسم قبل الماضي بعد منافسة قوية مع الشباب استمرت حتى الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ورافق الجهراء الى دوري «المظاليم» وهو المرشح الأبرز للصعود والعودة الى «الأضواء»، لكن حسابات الحقل لم توافق حسابات البيدر اذ تعرض الفريق الأحمر للخسارة في أول 3 مباريات وتراجع للمركز الأخير، وهو المركز الذي كان يحتله عند ايقاف المسابقة في مارس الماضي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن خيطان وبرقان و3 نقاط عن الصليبخات وهي الفرق التي كان يتنافس معها على بطاقة الصعود الثانية الى الممتاز بعد أن حجز الجهراء البطاقة الأولى.

كما ودع الفريق كأس الأمير من الدور التمهيدي بعد أن قدم عرضا جيداً أمام السالمية وتقدم عليه بهدف حتى آخر 15 دقيقة من المباراة عندما نجح السماوي في تسجيل هدفين أحدهما في الدقيقة الأخيرة.

وتأخرت تدريبات الفحيحيل قليلاً عن بقية الأندية اذا بدأ الفريق تدريبه يوم 19 يوليو الماضي تحت قيادة المدرب ظاهر العدواني الذي ينوي الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب في المباريات الأربعة المتبقية من الموسم وذلك لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرة خصوصاً أن اتحاد الكرة اعتمد نظام الدمج في الموسم المقبل، وغياب الحماس والمنافسة في الجولات المتبقية. واستعداداً للموسم المقبل أنهت ادارة النادي صفقتي الكاميروني آرون امبيبي مدافع الجهراء السابق والسوري عبدالله الشامي، واقتربت من ضم العاجي جاكوب والبرازيلي كارلوس كابيتي.

واستغنت ادارة النادي عن الثلاثي المحلي أحمد ابراهيم وعادل السليمي وفرحان سعد ومنحتهم الضوء الأخضر للبحث عن أندية جديدة.

وتنتظر الفحيحيل 4 مواجهات أمام الصليبخات يوم 20 أغسطس الحالي في الجولة السادسة عشرة، ثم أمام برقان في الجولة السابعة عشرة بعد بـ 4 أيام، وأمام الجهراء يوم 31 أغسطس، وأخيراً أمام خيطان يوم 3 سبتمبر المقبل في الجولة العشرين والأخيرة من المسابقة.

