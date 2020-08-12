الشبيب: «الطائرة» يعمل لمصلحة جميع الأندية

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افاد رئيس اتحاد الكرة الطائرة بالانابة عبدالهادي الشبيب ان مجلس الادارة سيجتمع اليوم من اجل اتخاذ بعض القرارات المتعلقة باللاعب الاجنبي ومواعيد بطولات الموسم المقبل وطريقة اكمال الموسم المعلق منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. واكد الشبيب أن مجلس الادارة أجل الاجتماع اكثر من مرة نظراً لان القرارات مرتبطة مع جهات اخرى في البلاد في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها العالم اجمع والمتعلقة بوباء كورونا، مبيناً أن الاتحاد يتفهم مطالبة الاندية في سرعة اتخاذ بعض القرارات خصوصا المتعلقة في المحترفين لكن في ظل الظروف الحالية وجب التأني من اجل اتخاذ قرارات تخدم جميع الاندية وتصب في مصلحتها. وشدد الشبيب على ان مسؤولي الاتحاد يبذلون جهودهم من اجل تطوير اللعبة بالشكل الصحيح عبر الاستماع الى اقتراحات جميع الاندية ودراستها وتطبيق ما فيه صالح اللعبة، وقال: «سنجتمع اليوم من اجل اتخاذ قرارات متعلقة بلجنة المسابقات وبحث امكانية مشاركة المحترفين في بقية منافسات الموسم المعلق بناء على توصيات الاتحادين الآسيوي والدولي».

