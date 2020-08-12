مع عودة المدارس.. خطر «كورونا» على الأطفال لا يزال غامضاً

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بعد ساعات من بدء اليوم الدراسي الأول في مدرسة إيتاوا الثانوية في ولاية جورجيا الأميركية، أثارت صور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ارتداء معظمهم قناع وجه، جدلا كبيرا.

وبدا الطلاب وكأنهم غير مكترثين بالجائحة، أو كأنهم محصنون، وهو ما أثار استغرابا لدى كثيرين في الولايات المتحدة، في ظل عدم اتضاح مدى خطورة الجائحة على الأطفال.

وفي مدارس أخرى بولاية جورجيا، أثارت صور الممرات المزدحمة الكثير من الجدل، ثم بدأت أخبار الإصابات تظهر للعلن في مدارس الولاية وولايات أخرى مثل إنديانا ومسيسيبي.

وبعد أيام قليلة، تصاعد عدد الإصابات في المدارس، وجرى إيداع عشرات الطلاب والمعلمين في الحجر الصحي.

وبعدما فتحت بعض المدارس أبوابها وظهرت إصابات بين الطلاب والمدرسين، قرر عدد من المقاطعات إغلاق المدارس لفترة، أو غلقها لأيام قليلة لتعقيم المنشآت قبل استئناف الدراسة مرة أخرى. ولا يزال مدى خطر الفيروس على الأطفال غير معروف على وجه الدقة، بعد نحو ثمانية أشهر على بدء انتشاره حول العالم.

لكن تقريرا صادرا عن «مجموعة صحة الأطفال» كشف عن تسجيل إصابة أكثر من 97 ألف طفل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في النصف الثاني من شهر يوليو فقط، وهو ما يعد أكثر من ربع العدد الإجمالي للأطفال الذين تم تسجيل إصابتهم بالفيروس منذ مارس الماضي، في عموم البلاد.

فحتى الثلاثين من يوليو الماضي، جرى تسجيل إصابة نحو 339 ألف طفل منذ بدء انتشار الوباء، طبقا لبيانات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال، بحسب تقرير لـ«واشنطن بوست».

ويدفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشدة لإعادة فتح المدارس، وقال في مقابلة الأسبوع الماضي «إن الأطفال محصنون ضد المرض تقريبا».

وبما أن هناك الكثير مما لا يزال مجهولا عن الفيروس، الذي ظهر قبل أشهر فقط، فإن الجهات المسؤولة عن التعليم في كل منطقة تتخذ قرارات خاصة.

