الأربعاء 12 أغسطس 2020 ,23 ذو الحجة 1441
رقم العدد:
4054
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عماد جواد بو خمسين
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مزارعون إندونيسيون يحصدون محصولهم من البطاطس في سفح بركان ثائر شمالي سومطرة.
مزارعون إندونيسيون يحصدون محصولهم من البطاطس في سفح بركان ثائر شمالي سومطرة. (رويترز)
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