3 دول عربية تفرض فحص PCR

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بعد التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا»، فرضت عدة دول فحوصات طبية للمسافر تثبت عدم اصابته بالفيروس، قبل السماح له بدخول اراضيها. عربيا، تفرض مصر، والامارات العربية المتحدة، ولبنان، على المسافرين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR»، والذي يستطيع الكشف عن الاصابة بـ«كورونا». في لبنان، تشترط السلطات وجود نتيجة اختبار سلبية لبعض المسافرين بفحص PCR بمدة لا تزيد عن 96 ساعة على الأقل، وللبعض الآخر من المسافرين يتم فحصهم في المطار، والطلب منهم عزل أنفسهم لمدة تصل الى 72 ساعة كاجراء احترازي. واعتبارا من منتصف أغسطس، ستحظر مصر دخول الأجانب اليها من دون تقديم نتائج فحص سلبية لاختبار PCR بمدة لا تزيد عن 72 ساعة من السفر، ويستثنى القادمين للسياحة لبعض المدن الساحلية مثل طابا وشرم الشيخ.

أما الامارات فقد اشترطت الفحص ذاته، ولكن ليس لجميع القادمين اليها، وتم تحديد بعض الدول التي تعد بؤرا لانتشار المرض، بحيث يكون على المسافر تقديم نتائج فحص سلبية من البلد الذي سافر منه، وسيخضع لاختبار آخر عند وصوله للمطار.

