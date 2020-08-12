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أول النهار

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القيادة السياسية هنأت تشاد بعيدها الوطني

سمو نائب الأمير استقبل المحمد والخالد ومحافظ العاصمة


استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان صباح أمس محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد.
وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.


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