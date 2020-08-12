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أول النهار

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الغانم استقبل جمعية المحاسبين


استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه وفدا من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برئاسة الرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان ورئيس مجلس الادارة فيصل الطبيخ. وضم وفد الجمعية كلا من نائب رئيس مجلس الادارة راشد الهطلاني، وأمين السر صباح الجلاوي، وأمين الصندوق عبد الله الكندري، وعضوي مجلس الإدارة عبد الله العيسى وفهد العازمي، ورئيس اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فالح العازمي، ورئيس لجنة مراقبي الحسابات علي عويد العنزي ومقرر لجنة مراقبي الحسابات الدكتور ناصر العنزي، ورئيس مجلس الإدارة السابق صقر الحيص.


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