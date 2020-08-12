طهبوب التقى عبداللطيف الحمد

أول النهار

قام سفير دولة فلسطين صباح أمس بزيارة إلى عبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في الصندوق العربي بعد 35 سنةً في خدمة الوطن العربي وتنميته. وشكر السفير طهبوب الحمد على كل ما قدمه من اجل دولة فلسطين والقضية الفلسطينية طوال خدمته في الصندوق حيث كانت فلسطين عامة والقدس خاصة على رأس أولوياته ، وكان يولي المشاريع التنموية والاقتصادية في دولة فلسطين الاهتمام الأكبر على كل الأصعدة.

من ناحيته شكر الحمد السفير طهبوب على هذه اللفتة مبديا استعداده التام لتقديم كل ما هو ممكن للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مؤكدا ان كل ما قام به لم يكن الا واجب قومي وديني تجاه فلسطين ومقدساتها.

