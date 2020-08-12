«Sputnik V» الروسي أول لقاح ضد «كورونا».. مناعة مستدامة

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موسكو - الوكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس ان بلاده طورت «أول» لقاح ضد فيروس «كورونا» مؤكداً انه يوفر «مناعة مستدامة». فيما اعرب علماء اجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح ودعت منظمة الصحة العالمية الى احترام «الخطوط التوجيهية والارشادات الواضحة» فيما يخص تطوير هذا النوع من المنتجات. لكن موسكو اعلنت رسميا ان الانتاج التجاري للقاح سيبدأ في سبتمبر المقبل مشيرة الى ان 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه تحقيق جولة رابحة بين مئات الجولات الخاسرة مع الجائحة عالميا.

وكشف بوتين امس ان احدى بناته تلقت جرعة من اللقاح وهي بصحة جيدة وتعهد المسؤولون الروس بتطعيم ملايين الأشخاص، بداية بالمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي اشارة الى اول قمر صناعي، اطلقه الاتحاد السوفييتي في عام 1957 اختارت روسيا اسم «Sputnik V» للقاحها الجديد الذي طوره مركز «نيكولاي غاماليا» في موسكو، بعد اقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية.

وذكر وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ان 3 شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتبارا من سبتمبر من انتاج لقاح مركز «غاماليا» لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة. وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف امس ان عشرين دولة اجنبية طلبت مسبقاً «أكثر من مليار جرعة» من اللقاح الروسي مشيراً الى ان المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ اليوم.

وقال بوتين «أعلم انه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة» فيما اكدت وزارة الصحة الروسية ان التلقيح المزدوج «سيسمح بتشكيل مناعة طويلة» قد تستمر «لعامين». وسيتم توزيع اللقاح في الأول من يناير 2021 وفق ما افاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

وهذا اللقاح هو ناقل فيروسي اذ يستخدم كركيزة فيروساً آخر تم تحويله وتكييفه لمحاربة «كوفيد-19». ومنذ مطلع اغسطس، اعلنت موسكو ان لقاحها بات شبه جاهز في وقت بدت منظمة الصحة العالمية مشككة به.

وذكرت بأن اي منتج صيدلاني يجب «أن يخضع لكل التجارب والفحوص المختلفة قبل ان يتم تسجيله تمهيداً لتوزيعه». وتعمل روسيا منذ اشهر مثل الكثير من الدول الأخرى حول العالم على مشاريع عديدة للقاحات ضد «كوفيد-19». وطور مركز «غاماليا» اللقاح الروسي بالتعاون مع وزارة الدفاع.