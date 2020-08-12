«المشاريع الصغيرة»: «عيالكم يبون الفزعة»

الأولى

دعا مبادرون من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحال المتضررة من جائحة «كورونا»، الى وقفة احتجاجية أمس في ساحة الإرادة تتبعها انطلاق مسيرة بالسيارات من مجلس الأمة حتى قصر السيف، رفضا للخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق الاقتصادي وتأخر الدعم الحكومي والتعويضات.( طالع ص 09)

لكن الحضور الفعلي تراوح بين 20 إلى 30 مشاركاً، حيث تمكن جزء منهم من دخول ساحة الإرادة لفترة وجيزة، بعدها تم اغلاق المداخل والمخارج من قبل وزارة الداخلية، ثم تفرقوا وتجمعوا ثانية في مواقف سوق شرق، وأشهروا مفاتيحهم لتأخذها الحكومة، ثم أدلوا بتصريحات متفرقة غطتها وسائل الإعلام حتى يصل صوتهم.

ثم قرروا انطلاق المسيرة بالسيارات لكن الحضور الضعيف لم يظهرها، و الزحام اسهم في تفرقها، غير أن رسالتهم وصلت. ووجهوا رسالة لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلين: ان ابناءك الشباب معرضون للسجن بسبب الديون الثقيلة. وأكد المشاركون في الحملة أن مسيرتهم السلمية من مجلس الأمة إلى قصر السيف، جاءت احتجاجاً على الخسائر، وارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدهم، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالباتهم بإيجاد الحلول المناسبة لاستمرارية مشاريعهم وأعمالهم. وقال مؤسس ومدير تجمع ملاك مطاعم الكويت حامد بن حمد (مسنا الضر و«عيالكم يبون الفزعة» وحجم المشكلات لا نستطيع تحمله).