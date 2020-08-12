«تعيين الوافدين» و«تخبط القرارات في كورونا» يصعدان بوزير التربية إلى منصة الاستجواب

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا مقدما من النائب الحميدي السبيعي الى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي يتألف من محورين وانه تم ادراجه على جدول اعمال اول جلسة عادية مقبلة، كما تم ابلاغ رئيس الحكومة والوزير المستجوب الذي يملك الحق في طلب التأجيل من دون الرجوع الى المجلس كما يملك حق مناقشته في الجلسة المقبلة.

وكان النائب السبيعي قدم امس استجوابا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي من محورين، الأول بشأن تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن اولوية التعيين، بينما يتعلق المحور الثاني بالفشل والتخبط في اتخاذ القرارات اثناء جائحة كورونا.

وقال السبيعي في صحيفة الاستجواب ان وزير التربية يماطل في توظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، وأركان وزارته تتراخى في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق البرلمانية ما الحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات. واضاف: ان ما تقوم به وزارة التربية من مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبنائهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون اللذين كفلا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.

وقال السبيعي ان الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما اسمته التعليم عن بعد، امر مخجل خصوصا حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

واشار الى ان هناك دولا اعلنت خططها التعليمية ونفذتها من خمسة اشهر واكتشفت اخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائدة في هذا الخصوص، الا نحن فقد بدأنا متأخراً لنكتشف ان الحلم الموعود ليس الا وهما وفشلا لا يجب علينا ان نسكت عنه.