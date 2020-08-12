رئاسة الأركان: حدودنا الشمالية آمنة ومستقرة

الأولى

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش امس سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية. وأوضحت الرئاسة في بيان لها «تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش مايتم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة حول تعرض احد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود مستقرة وآمنة».

من جهتها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، امس، ان يكون منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت، تعرض لعمل تخريبي.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، ان ما تناقلته بعض وكالات الأنباء، عن حدوث عمل تخريبي عارٍ عن الصحة.

كذلك نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، امس، وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية العراقية. وقال المتحدث باسم التحالف ان ما تم تداوله بشأن الهجوم «عارٍ عن الصحة».

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر امنية عراقية بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي استهدف مساء الاثنين قافلة تنقل معدات للقوات الأميركية. ولم يتضح على الفور ما اذا كان اي جنود اميركيين موجودين في القافلة او ما اذا كان اي شخص قد اصيب في التفجير الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد.

وقالت المصادر الأمنية العراقية انه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر ويتم عادة تحميل او تفريغ الحمولة قبل دخول العراق او الخروج منه، مضيفة ان القوات الأميركية متعاقدة مع شركات اجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة.

وكان مصدر امني ذكر في وقت سابق ان الانفجار من تنفيذ جماعة عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية اميركية قرب المعبر بتهريب عبوة ناسفة الى القاعدة وأن بعض العاملين فيها اصيبوا.

وناقضت تلك الرواية مصادر امنية اخرى قالت ان قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة، بينما قالت السفارة الأميركية في الكويت انها تتحرى الأمر.

وأعلنت جماعة عراقية مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «أصحاب الكهف» مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت انها تمكنت من تدمير معدات عسكرية اميركية وأجزاء كبيرة من المعبر.