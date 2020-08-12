حالات الشفاء قاربت الـ 65 ألفاً

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بدأت وزارة الصحة استقبال تظلمات الأعمال الممتازة، مشيرة إلى أن آخر يوم يتم فيه تقديم التظلمات 20 أغسطس الحالي، لافتة إلى أن التظلمات تسلم لـقسم الرواتب في ديوان عام الوزارة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 668 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 73068 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 486. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 731 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64759.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 688 السابقة تضمنت 432 حالة لمواطنين بنسبة بلغت 64?67 في المئة و236 حالة لغير الكويتيين بنسبة 35?33 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 210 حالات في الاحمدي و121 حالة في حولي و119 حالة في الجهراء و112 حالة في الفروانية و106 حالات في العاصمة. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7823. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3658 ليبلغ مجموع الفحوصات 539461.