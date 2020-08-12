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18 ألفا غادروا ووصلوا الكويت من أول أغسطس

فايز الزعل
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الأربعاء 12 أغسطس 2020

اكد مصدر في الادارة العامة للطيران المدني أن الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى المطار تسير بشكل طبيعي، بعد أن استأنف نشاطه بتشغيل تدريجي لعدة وجهات اثر حظر 31 دولة.
وأشار إلى أن عدد الرحلات المغادرة والقادمة من اول اغسطس حتى 10 أغسطس بلغت 259، منها 128 مغادرة و131 قادمة.
وقال: وصل عدد المغادرين الى 10،975 فيما وصل عدد القادمين الى 6،848 ليصل الاجمالي الى 17،823 مسافرا.
وأوضح أن عملية التشغيل التدريجي من المرحلة الأولى «30 %» للرحلات التجارية في المطار واكبتها حزمة من الاجراءات الوقائية للقادمين والمغادرين وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي واستحداث حواجز زجاجية بين المسافرين ومكاتب شركات الطيران إضافة الى توفير مستلزمات الوقاية.


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