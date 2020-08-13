الأموال المنهوبة تعود تدريجياً إلى «خزينة الدولة»

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار أن الحكومة شددت على أهمية الحفاظ على التصنيف الإئتماني للكويت، في تعديلاتها المقترحة على ميزانية 2021/2020، لافتة الى أن من بين الأولويات التي راعتها الحكومة في مشروع ميزانيتها المعدل التأكيد على عدم التعرض لرواتب وأجور موظفي الحكومة، مع تعزيز القدرة التمويلية للاحتياطي العام للدولة باعتباره الممول الرئيسي للميزانية.

وبينت المصادر ان الحكومة تحشد سيولتها المتاحة لرفع الاحتياطي العام من القاع الى مستويات مقبولة، تجنباً لخفض التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة.

وقالت إن الإصلاحات المالية والاقتصادية بوابة لتعزيز السيولة، كما ان بوادر استرداد الاموال المنهوبة تؤشر لدعم اضافي للمال العام، حيث صدرت توجيهات بادخال جميع الغرامات والكفالات والاموال المستردة من عمليات الاحتيال على المال العام لصندوق الاحتياطي .

وأوضحت أن من بين الأمور التي راعتها الميزانية ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط بنسب غير متوقعة، وضعف الايرادات غير النفطية المتوقعة حتى نهاية السنة المالية، والمحافظة على التصنيف الائتماني للكويت.

وفي سياق متصل، بدأت جهات رقابية في الدولة وضع خطط واستراتيجيات فعالة لمنع انتشار الفساد والحد منه من خلال التوعية بمخاطره على السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم الدولة بتطبيقها حالياً، مشيرة إلى أن تلك الجهات بدأت بتطبيق تلك المنظومة للرقابة على كل دينار ينفق على المشاريع التنموية.

وأوضحت مصادر متابعة أن جهات رقابية قامت بوضع تدابير وقائية من شأنها منع حدوث الفساد أو تقليص فرص حدوثه بهدف تنشيط دور كل أركان المجتمع لكي يقوم كل منهم بدوره.

