«التجارة»: 326 ترخيصاً للشركات عبر «النافذة الواحدة» في يوليو

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إنه تم إصدار 326 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت التجارة في بيان صحافي أن التراخيص المذكورة شملت 285 ترخيصا لشركات الأشخاص و8 تراخيص لشركات حرة متناهية الصغر و33 للمركبات المتنقلة. وأضافت أن (النافذة الواحدة) تلقى 3959 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمد منها 1876 طلبا وتم تأسيس 402 شركة وجار تأسيس 1362 أخرى مبينة أنه تلقى 975 طلبا لترخيص شركات الأشخاص أصدر منها 285 ترخيصا وهناك 322 قيد الإصدار. وأفادت بأنه تلقى كذلك 163 طلبات لتأسيس شركات حرة متناهية الصغر اعتمد منها 50 طلبا موضحة أنه تم الانتهاء من تأسيس 17 وجار تأسيس 34 كما تلقى 23 طلبا لترخيص شركات حرة متناهية الصغر صدر منها 8 تراخيص و15 قيد الإصدار. وذكرت أنه أصدر 33 ترخيصا للمركبات المتنقلة من 63 طلبا معتمدا ولا يزال الـ30 الأخرى قيد الإصدار، مبينة إجمالي طلبات التأسيس بلغ 156 المعتمد منها 108 والشركات التي تأسست 4.