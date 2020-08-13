العملات الرقمية فقدت 10 مليارات دولار بسبب اللقاح الروسي

مال وأعمال

تعرضت الأصول المشفرة إلى خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار خلال تعاملات، وسط تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة. وجاءت الخسائر في سوق العملات الرقمية بالتزامن مع التفاؤل بشأن إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، كما أعلنت روسيا، ومع آمال خطة تحفيز أميركية جديدة بقيمة تريليون دولار. وتعرضت العملات المشفرة إلى ضغوط على خلفية تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة والابتعاد عن حيازة الأصول الآمنة، حيث تهاوت أسعار الذهب بشكل حاد في تعاملات أمس واليوم وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات الإلكترونية 350.94 مليار دولار مقارنة مع 360.17 مليار دولار مسجلة قبل 24 ساعة مضت.

ويعني ذلك أن سوق الأصول المشفرة فقد نحو 10 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة.

أداء العملات الإلكترونية خلال آخر 24 ساعة (المصدر: كوين ماركت كاب) وخلال نفس التوقيت، سيطر اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار وهي القائمة التي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية. وتراجعت عملة البيتكوين بنحو 2.4 في المئة إلى 11477.5 دولاراً كما تراجعت قيمتها السوقية إلى 211.85 مليار دولار.

