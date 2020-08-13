«نفط الكويت»: احتواء وعزل تسرب نفطي

مال وأعمال

قالت شركة نفط الكويت إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء اول من امس الثلاثاء بالقرب من «كيلو 18 من طريق الدائري السابع». وأضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات. وقالت «المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة. كما تؤكد الشركة على أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع». ومن ناحية اخرى، صعدت أسعار النفط بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من توقعات المحللين، ما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا مع اكتشاف لقاح الروسي لفيروس «كورونا». وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 في المئة، إلى 45.02 دولاراً للبرميل، بعدما تراجع نحو واحد في المئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 1.2 في المئة، إلى 42.10 دولاراً للبرميل، بعدما نزل 0.8 في المئة في الجلسة السابقة. وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية تراجع الطلب على الوقود في يوليو 10.8 في المئة عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد ما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها التي أصدرتها الشهر الماضي لانخفاض قدره 600، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا.

