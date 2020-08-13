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مال وأعمال

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«شمال الزور» أوصت بتوزيع 25 فلساً للسهم أرباحاً لعام 2019


اوصى مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال اجتماعه الذي انعقد الخميس الماضي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة. وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019.
وتهدف الشركة، التي من المقرر أن يتم إدراج أسهمها في بورصة الكويت (السوق الأول) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج. وبعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة، سوف يتم تضمين توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة. وتعد شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت، علماً بأنّ شركة الوطني للاستثمار هي مستشار الإدراج. ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50 % من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالاً كبيراً حيث تمت تغطيته بمعدل 127 % وشارك فيه أكثر من 127،000 مستثمراً.
يذكر أنّ النسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50 %، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص.


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