«بوبيان» نعى الفليج: قاد البنك لإنجازات ونجاحات مميزة

مال وأعمال

ودعت الكويت واحداً من أبرز شخصياتها الاقتصادية محمود يوسف الفليج الذي شغل لعدة سنوات منصب رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان تمكن خلالها البنك من تحقيق نتائج مميزة على كل المستويات .

وكان الفليج قد أنضم لمجلس إدارة بنك بوبيان في فترة التحول الرئيسية وإعادة البناء التى بدأها البنك في عام 2010 ليترأس مجلس الإدارة بعدها بعامين تقريباً وحتى وفاته حيث تمكن البنك خلال هذه الفترة من تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات التي مكنته من اعتلاء مرتبة مميزة بين البنوك الكويتية .

وخلال الفترة الماضية ركزت استراتيجية بوبيان على النمو الطبيعي من خلال التركيز على تطوير محفظة المنتجات والتركيز على شريحة العملاء المستهدفة مع تحسين العروض الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية.

وخلال 2019، باشر البنك أولى خططه التوسعية الدولية عبر الإعلان عن تقديم عرضاً للاستحواذ على بنك لندن والشرق الشرق الأوسط خلال ديسمبر 2019.

ومن أبرز الانجازات التي حققها البنك خلال فترة رئاسة الفليج:

? النمو القوي المستمر في أداء البنك خلال الفترة من 2010 الى 2019 .

? التفوق في مجال التكنولوجيا المبتكرة للخدمات والمنتجات المصرفية في السوق الكويتي وتعزيز عروض المنتجات والخدمات الرقمية في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

? امتلاك أعلى معدلات العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الخاص بنسبة بلغت

77 % وإطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات.

? قامت وكـالة موديز بتأكيد التصنيف الائتمــاني العام للبنك وهو «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة بينما قامت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس بتصنيف بوبيان عند «A»- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى حين قامت وكــالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف البنك عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة ايضاً.

? أسرع البنوك الكويتية نمواً حيث بلغ معدل النمو السنوي المتراكم لإجمالي قيمة الأصول 16 % خلال آخر 5 سنوات.

? بلغ معدل النمو السنوي المتراكم لإجمالي قيمة الأصول لمحفظة التمويل 18 % على مدار الخمس سنوات الأخيرة. ويعتبر بنك بوبيان الآن رابع أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول.

? استقرت محفظة التسهيلات غير المنتظمة عند 0.9 % في 2019 وهو من أقل المعدلات في القطــاع المصرفي.

? جوائز من مؤسسات عالمية مرموقة مثل جلوبال فاينانس وذا بانكر وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وسيرفس هيرو عن نمو وخدمات البنك على الترتيب.

? افضل بنك في مستوى خدمة العملاء على مستوى البنوك في الكويت وجميع مؤسسات القطاع الخاص.

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

