«المباني» أكدت حرصها على دعم مستثمريها خلال الجائحة

مال وأعمال

أعلنت شركة المباني عن نتائجها المالية لفترتي الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 والستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020، خلال مؤتمر المحللين والمستثمرين للنصف الأول من عام 2020 الذي عقدته شركة المباني بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي السيد طارق العدساني والرئيس المالي التنفيذي السيد زاهد كاسماني والمدير التنفيذي للإتصالات السيدة شعاع القاطي.

وبينت أنه مع تفشي جائحة كورونا والتي ظهرت في نهاية شهر فبراير الماضي حتى نهاية يونيو، وتمشايا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تم إغلاق المراكز التجارية والسماح بتشغيل عمليات محدودة، خاصة عندما مرت البلاد بمرحلة إغلاق كامل، وكان لهذه الظروف تأثير واضح، فهي سنة استئنائية على العالم والكل سيتأثر .

وأكدت حرصها على دعم مستثمريها لتجاوز هذه الأزمة، فهم « شركاؤنا في العمل»، آملة أن تكون سنة 2021 سنة أفضل من السنة الحالية.

الأفنيوز – الكويت

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لشركة المباني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2020، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة المباني السيد طارق العدساني أن الأفنيوز – الكويت هو مصدر الدخل الرئيس لشركة المباني حتى الآن، وإغلاقه في الفترة السابقة استجابة لقرارات مجلس الوزراء كان له عدة آثار على نتائج الشركة المالية، ولا يزال هذا التأثير مستمرا ولا يمكن تحديده بشكل كامل خاصة مع استمرار إغلاق دور السينما ووحدات الترفيه في الأفنيوز.

وأضاف: «قدمت شركة المباني تخفيضا على الإيجار خلال فترة ماقبل الإغلاق وأثناء الإغلاق إيمانا منا بضرورة التعاون من أجل تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل قدر من الخسائر، حيث حصل جميع المستأجرين على تخفيضات خاصة من منتصف مارس حتى نهايته، بواقع خصم 100 % للوحدات المتخصصة في المأكولات والمشروبات، وخصم

25 % للوحدات المتخصصة في البيع بالتجزئة. وفي الفترة التالية تم إعفائهم من جميع الإيجارات حتى إعادة الافتتاح الجزئي للأفنيوز في أوائل يوليو الماضي، حيث وصلت فترة الإعفاء من الإيجارات إلى مدة 3 أشهر، وفي شهري يوليو وأغسطس، التزمنا بإعفاء جميع المحلات من 50% من الإيجارات. والجدير بالذكر أن تلك التخفيضات تصل قيمتها إلى حوالي 40 مليون دينار، ونأمل تعويض جزء منها في الفترة المتبقية من خلال بعض الدخل المتغير الذي نمتلكه في عملياتنا».

كما قام العدساني بعرض المزيد من التفاصيل عن الأفنيوز – الكويت حيث انخفضت نسبة الإشغال الأخيرة التي كانت تبلغ 95 % بنسبة 2 %، ويعد هذا المعدل طبيعي بالنظر لما مرت به البلاد من أزمة. حيث قرر العديد من المستأجرين إغلاق الفروع ضعيفة الأداء والتركيز على الأخرى القوية، وسيتم الاستمرار في رؤية تحول وتغير المستأجرين، خصوصا بأنه لا يزال هناك طلب جيد على تأجير الوحدات، حيث تم إعادة تأجير بعض الوحدات على الفور خلال فترة الإغلاق وهو مايترجم اتباع شركة المباني لمنهج الاستمرارية.

أما بالنسبة إلى عدد الزوار فقد كانت نسبة الإقبال أثناء فترة الإغلاق صفرا، ولكن الأسواق المركزية الثلاث بداخل الأفنيوز كانت تعمل خلال تلك الأشهر، والآن وبعد إعادة الافتتاح عاد الإقبال إلى مستوى جيد مقارنة إلى ساعات العمل المحدودة، والتي اقتصرت من الساعة 10 صباحا وحتى السادسة مساء في بداية الافتتاح الجزئي، وتم تمديدها منذ أسبوع لتصبح حتى الساعة 8 مساء، ما ساعد أيضا في زيادة الإقبال، خصوصا خلال فترة عيد الأضحى».

