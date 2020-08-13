البورصة كسبت 300 مليون دينار مع تجديد الثقة بالشيتان

مال وأعمال

للجلسة الرابعة على التوالي تواصل البورصة صعودها مع رفض مجلس الأمة طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان واكتشاف اللقاح الروسي لفيروس كورونا وتواصل اعلانات الشركات النصف السنوية والتي جاءت في اغلبها ايجابية وهو ما ساهم في عودة المستثمرين الى السوق، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بقيمة 300 مليون دينار وبنحو 1.03 في المئة الى 29.357 مليار دينار في جلسة أمس بالمقارنة بـ 29.057 مليار دينار مع نهاية جلسة الثلاثاء.

وقال محللون لـ النهار هذه الاسباب الثلاثة انعشت البورصة خاصة مع معاودة فتح الأنشطة التجارية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) بالاضافة الى التركيز على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات كما كان هناك تداولات على عدد من الاسهم الصغيرة والمتوسطة.

واضاف محللون أن ظهور النتائج المالية عن النصف الأول من العام الحالي كان له أثر ايجابي رغم تأثرها السلبي بالجائحة، لاسيما مع تراجع الايرادات التشغيلية وتأجيل سداد القروض والفوائد والرسوم لمدة 6 أشهر، وتراجع ايرادات الفائدة مع انخفاض أسعار الفائدة في محاولة لانعاش الاقتصاد.

وشهدت البورصة تداول 206.2 ملايين سهم خلال الجلسة لعدد 118 شركة عبر 8 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 44.18 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 16 في المئة مقارنة مع جلسة الثلاثاء التي بلغت فيها 38 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 6.7 في المئة.

وقد صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33 في المئة وبنحو 74.7 نقطة ليرتفع من 5608 نقاط الى 5682.7 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 1.03 في المئة وبـ 52.7 نقطة ليرتفع من 5009.57 نقاط الى 5152.26 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 8.4 نقاط وبنسبة 0.2 في المئة من 4094.2 نقطة الى 4102.63 نقطة، وصعد مؤشر الرئيسي 50 بـ17.84 نقطة وبنسبة 0.4 في المئة ليرتفع من 4095.44 نقطة الى 4113.28 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.03 في المئة وبقيمة 284 مليون دينار من 21.326 مليار دينار الى 21.61 مليار دينار، وذلك بعد تداول 103.8 ملايين سهم لعدد 18 شركة بقيمة اجمالية بلغت 39.66 مليون دينار عبر 4.7 آلاف صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 60 مليون دينار من 7.731 مليارات دينار الى 7.747 مليارات دينار، وذلك بعد تداول 102.3 مليون سهم لعدد 100 شركة بقيمة اجمالية بلغت 4.5 ملايين دينار عبر 3.3 آلاف صفقة.

أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم صناعات القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 2.53 في المئة، تلاه سهم أهلي متحد بارتفاعه 2.51 في المئة، وسهم بيتك 1.98 في المئة، فيما جاء سهم ميزان متصدراً المنطقة الحمراء بانخفاضه بنسبة 0.16 في المئة.

