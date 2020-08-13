«هيئة أسواق»: اعتماد وقبول التدريب عن بُعد

مال وأعمال

اصدرت هيئة أسواق المال رقم (37) لسنة 2020 قرارا بشأن تمديد وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل والصادر بتاريخ 14 يونيو 2020، والى القرار رقم (145) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في اطار تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل والصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وحسب شروط تطبيق برنامج المؤهلات المهنية بالنسبة للشريحة الأولى وهم الأشخاص المسجلون بالوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة قبل مرحلة التطبيق المبدئي التي بدأت بتاريخ 1 أكتوبر 2019 والذي يتم اعفاؤهم من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية ويتم الاكتفاء بمشاركتهم في دورات تدريبية متعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي أو اجتيازهم هذين المؤهلين اختيارياً، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021، تعلن هيئة أسواق المال بأنه تم اعتماد وقبول التدريب عن بُعد للمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهليْن الفني والرقابي وفقاً لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية من خلال الجهات التدريبية المعتمدة من قبل المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI لكل مؤهل على حدة.

