9 ملايين دينار صافي أرباح «ميزان القابضة»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، والأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020، حيث سجلت نمواً في الايرادات خلال النصف الأول مدفوعاً بزيادة حجم الأعمال في كل من أعمالها في القطاع الغذائي وقطاع المواد الاستهلاكية السريعة الدوران والرعاية الصحية مدفوعة بالأعمال التي تم الاستحواذ عليها أخيرا أو الأعمال القائمة.

صاحب ارتفاع ايرادات مجموعة «ميزان» تحسن في هوامش الربحية، مثل الربح الاجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك وهامش صافي الأرباح البالغ 9 ملايين دينار بارتفاع نسبته 24 في المئة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2020 مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2019، بشكل رئيسي الى زيادة حجم الأعمال، وأثر اقتصادات الحج التي أدت الى ارتفاع هوامش الربح التشغيلية، فضلاً عن تأثير الرافعة المالية التشغيلية.

ومن الجدير بالذكر أن جائحة كورونا أسفرت عن عدد من الفرص وكذلك عدد من التحديات لأعمال المجموعة المختلفة، ففي حين شهدت أعمال الشركة في الكويت نمواً مدفوعاً بمبادرات غير عضوية (الاستحواذات التي تم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الماضي) وأيضا نمواً عضوياً لزيادة الطلب على بعض منتجات الشركة اضافة الى اقتناص بعض الفرص المتاحة، لكن بالمقابل انخفضت ايرادات المجموعة في كل من الأعمال في الامارات جراء انخفاض حجم أعمال قطاع منشآت الخدمات الغذائية.

وفي دولة قطر جراء انقطاع مؤقت لبعض الأعمال هناك، فيما تكبدت «ميزان» مصاريف متعلقة بالجائحة بقيمة 600 ألف دينار خلال النصف الأول.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان ان جائحة كورونا مثلت فرصاً وتحديات جمة على الجميع وكشركة عاملة في قطاع الدفاعي، نجحت ميزان في تحقيق توازن جراء التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي غاريت وولش انه يسعدنا أن نرى مبادرتنا للنمو العضوي وغير العضوي تحقق نتائج ايجابية من حيث الايرادات والأرباح، ويعد النمو في أعمال قطاعات الأغذية والرعاية الصحية بفضل كونها قطاعات دفاعية اضافة الى مبادرات النمو المختلفة التي اتخذناها مؤخراً، موجهاً شكره الى موظفي وعمال المجموعة اضافة الى الجهات الرقابية المختلفة الذين لم يدخروا جهداً لتأمين المستهلكين بالضروريات طوال هذا الوقت.

