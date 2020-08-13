«الوطني» قدم لعملائه سوار وملصق الدفع الآمن مجاناً

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم سوار وملصقات الدفع مجاناً لعملائه، وذلك في اطار حرصه الدائم على تطوير حلول الدفع الآمنة التي تعتمد على تقنية التواصل قريب المدى وجعلها أكثر سرعة وسهولة.

ويمكن للعملاء من خلال سوار وملصق الدفع لإتمام قيمة المشتريات اليومية بلمسة واحدة لدى نقاط البيع المنتشرة في الكويت والتي تدعم تقنية NFC بطريقة سريعة وآمنه ضمن مساعي البنك نحو الحفاظ على سلامة عملائه وتشجيعهم على استخدام حلول الدفع من دون تلامس.

ويمكن لعملاء البنك اصدار السوار أو ملصق الدفع الآمن من خلال زيارة أحد فروع بنك الكويت الوطني والتقدم بطلب الحصول على البطاقة أو الاتصال على 1801801.

وقال بدر الجناح من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: «ان منح عملاء البنك سوار وملصق الدفع مجاناً تأتي حرصاً على اثراء التجربة المصرفية لعملائنا وحفاظاً على راحتهم عبر منحهم جميع الخدمات المصرفية التي تتميز بسرعة وسهولة مع الالتزام بالحفاظ على سلامتهم».

وأضاف الجناح: «أن الوطني يوفر أكثر حلول الدفع تطوراً والتي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى تفادياً لاستخدام النقود الورقية وبما يمكّن عملائنا من الدفع بسرعة وسهولة وبطريقة سليمة وآمنة، وذلك في ظل تعليمات التباعد الاجتماعي، حيث أظهرت أساليب الدفع هذه فعاليتها بشكل كبير خصوصاً خلال انتشار جائحة كورونا».

وأوضح الجناح أن البنك يحرص على أن يكون دائماً بالقرب من عملائه عبر توفير خدماته على مدار الساعة ومن خلال قنواته الالكترونية المتنوعة والتي يواصل تطويرها وتحديثها عبر اضافة العديد من الخدمات الجديدة التي تواكب تطلعات عملائه».

وأكد الجناح على أن كل ما يقدمه بنك الكويت الوطني من حلول دفع جديدة وتطوير القائم منها يأتي في اطار سعيه لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير خدمات تناسب أنماط حياتهم المتنوعة ووفق ما يضمن سلامتهم.

