«بيت الطاقة» خسرت 882 ألفاً في النصف الأول

مال وأعمال

اعلنت شركة بيت الطاقة القابضة عن تحقيق خسائر في النصف الاول من الفترة 882.41 ألف دينار (2.89 مليون دولار)، مقابل خسائر الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 3.87 ملايين دينار (12.68 مليون دولار). بنسبة 77.2% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود الى الاعتراف بخسائر غير مُحققة من الموجودات بالقيمة العادلة بمبلغ 1.086 مليون دينار مقارنة بـمبلغ 2.902 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما عزت الشركة تقلص الخسائر الى الارتفاع في الربح المالي من زيادة معدل التضخم بمبلغ 401.51 ألف دينار، والارتفاع في فروق تحويل عملات أجنبية بمبلغ 1.54 مليون دينار، وزيادة ايرادات التمويل بمبلغ 137.62 ألف دينار. وحول تأثير جائحة فيروس كورونا على نتائج الشركة، قالت «بيت الطاقة» ان أثر الأزمة تمثل في عدة بنود أبرزها الايرادات، حيث انخفضت الايرادات التشغيلية من العقود بنسبة 40%، كما انخفضت الايرادات التشغيلية من الخدمات 54%، بالاضافة الى تراجع مجمل الربح بنسبة 77% على أساس سنوي. وقالت الشركة انها اتخذت عدة خطوات للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة «كورونا» أبرزها مراقبة تطورات المخاطر المترتبة على الجائحة وتوفير كل المعلومات المطلوبة لدعم اتخاذ القرار والعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتقليل تلك المخاطر على المدى القصير.