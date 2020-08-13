26 مليون دينار خسائر «أسيكو» في النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة أسيكو للصناعات تحقيق خسائر بلغت نحو 26.21 مليون دينار (85.85 مليون دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 575.76 ألف دينار (1.89 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى 5 عوامل، أولها، خسائر التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية بمبلغ 17.94 مليون دينار، وانخفاض في قيمة عقارات مُحتفظ بها لغرض المتاجرة بمبلغ 1.49 مليون دينار. وأوضحت الشركة أن العامل الثالث للتحول السلبي بنتائج النصف الأول يتمثل في تسجيل مُخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 696.6 ألف دينار، ورابعاً انخفاض ايرادات قطاع الفنادق بمبلغ 1.37 مليون دينار، والعامل الخامس والأخير يتمثل في انخفاض مبيعات قطاع الصناعة داخل وخارج الكويت. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 21.38 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 1.34 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. وحققت الشركة خسائر بقيمة 4.84 ملايين دينار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـخسائر بلغت 763.49 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 533.5%.