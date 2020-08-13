92 ألفاً أرباح «دار الثريا»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة دار الثريا العقارية تحقيق الشركة أرباحا قدرها 92.27 ألف دينار (302.24 ألف دولار)، في النصف الأول مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 613.19 ألف دينار (2.01 مليون دولار). بنسبة 85% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى انخفاض ايرادات التشغيل، وتراجع صافي ايرادات التأجير، وهبوط الربح من بيع عقارات استثمارية. وأوضحت الشركة أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في خسائر غير مُحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة، وزيادة مُخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - ايجارات مستحقة. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 74.75 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 246.35 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.