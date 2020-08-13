«يوباك» منحت بعض الإعفاءات الإيجارية لمستثمري سوق المطار

مال وأعمال

قالت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) انها قررت منح بعض الاعفاءات الايجارية لمدة 3 أشهر لمستثمريها في سوق مطار الكويت الدولي. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن القرار يأتي في اطار الدعم تجاه العقبات الاقتصادية التي واجهها مستثمرو سوق المطار خلال أزمة فيروس كورونا. وأشارت «يوباك» في البيان الى أنه من المتوقع أن تنعكس الاعفاءات الايجارية سالفة الذكر على البيانات المالية للشركة، وذلك بانخفاض ايرادات الشركة بنحو 1.2 مليون دينار. وأعلنت الشركة في مطلع شهر مايو الماضي، بالتنازل عن ايجارات 4 شهور لجميع المستأجرين بمجمع ديسكفري في ظل تداعيات وباء كورونا، وتبعاتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية التي تتحملها العديد من الشركات الصغيرة.