820 ألف دينار خسائر «معادن» في النصف الأول

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة المعادن والصناعات التحويلية ارتفاع خسائر الشركة في النصف الأول 820.88 ألف دينار (2.69 مليون دولار)، مقابل خسائر الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 719.61 ألف دينار (2.36 مليون دولار) بنسبة 14.1% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان زيادة الخسائر خلال فترات المقارنة يعود الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية تجاه جائحة فيروس كورونا، حيث تم اغلاق مواقع الانتاج والبيع للمجموعة في مناطق أمغرة، الشويخ، حولي والنعايم لمتوسط مدة 3 أشهر. كما عزت الشركة الخسائر الى التأخير في تنفيذ الاجراءات الحكومية؛ ما أثر على العملية التشغيلية للمجموعة من حيث اصدار التراخيص وأوامر التصدير الخاصة بالعملية التشغيلية لمجموعة «معادن». وأوضحت الشركة أن فترة النصف الأول من العام الحالي شهدت تأثيراً كبيراً في تنفيذ بعض استثمارات المجموعة بما في ذلك مشروع كبد 1 (محرقة للنفايات الطبية)، وتكبدت المجموعة خسائر غير مُحققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة بمبلغ 65.86 ألف دينار.