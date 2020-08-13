26.7 مليون دينار الإيرادات التشغيلية لـ«الجزيرة»

مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول من عام 2020، حيث تأثرت هذه الفترة بشكل كبير بتداعيات جائحة «كوفيد- 19».

ومن أبرز هذه التداعيات كان تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من خمسة أشهر من يوم 13 مارس حتى يوم 31 يوليو من العام الحالي، وتم استئناف هذه الرحلات في الأول من أغسطس بطاقة محدودة وإجراءات سلامة مشددة تشمل الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوماً لجميع الركاب العائدين إلى الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «ليس هنالك شك بأن عام 2020 هو عام استثنائي بسبب تأثير جائحة «كوفيد-19» على جميع قطاعات الاقتصاد، وإلى حد كبير على قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم. وقد اتخذنا في طيران الجزيرة إجراءات محورية في مرحلة مبكرة جداً من الجائحة وذلك بهدف الحد من الضغوطات على وضعنا المالي وضمان استمرارية الأعمال. وشملت هذه الإجراءات تعديل توصية مجلس الإدارة إلى عدم توزيع الأرباح، وكذلك استخدام تسهيلات بنكية لم يتم استغلالها سابقاً بهدف دعم سيولة الشركة في الأشهر المقبلة بالاضافة لإعادة التفاوض بشأن الدفعات للعقود المبرمة مع مزودي الخدمات.»

واختتمت شركة طيران الجزيرة فترة النصف الأول برصيد نقدي قدره 27.9 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات التشغيلية في النصف الأول قيمة 26.7 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر الصافية 9.9 ملايين دينار، ونقلت الشركة 540.3 ألف مسافر، بمن فيهم المسافرون على الرحلات التجارية التي تم تسييرها بين 1 يناير إلى 12 مارس والمواطنين الكويتيين الذين تم إجلاؤهم. وعلى الصعيد التشغيلي، سجلت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.9 ملايين دينار كويتي ومعدّل إشغال مقاعد بلغ 68.3%.

وخلال فترة تعليق الرحلات التجارية، قامت شركة طيران الجزيرة بتحويل أصولها وإمكاناتها لتشغيل رحلات شحن كاملة وتسيير رحلات «تشارتر» للراغبين في مغادرة الكويت، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة دولة الكويت في جهودها لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، لا سيما لإجلاء المواطنين.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران بإنجازات فريق طيران الجزيرة في تشغيل رحلات الشحن، وقال: «نجح فريق طيران الجزيرة في الحصول على الشهادات اللازمة من الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت وشركة إيرباص لتشغيل هذا النوع من الرحلات في غضون أسبوعين. وبنهاية شهر يونيو، كانت طيران الجزيرة قد نقلت أكثر من 1600 طن من المنتجات والسلع الأساسية».

وأضاف: «وكان لنا الشرف أن نضع أسطول وكوادر طيران الجزيرة تحت تصرّف دولة الكويت لدعم الجهود الجبارة التي قامت بها لإجلاء المواطنين وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن. كما قامت الشركة بتحويل مرافق Park & ??Fly التي كانت مخصصة سابقاً لمواقف السيارات طويلة الأمد وتسجيل الوصول عن بُعد، لإنشاء أول مركز للفحص السريع عن Covid-19 في البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة».

قال بودي: «لطالما اتخذت طيران الجزيرة إجراءات حصيفة ومحورية في مثل هذه الظروف الصعبة، وحرصنا في كل مرة على وضع موظفينا وعملائنا على قمة أولوياتنا، ونحن على ثقة من أن طيران الجزيرة ستعود أقوى مرة أخرى من بعد هذه الأزمة. وفيما نواصل العمل على تخطي هذه المرحلة، نبقى ملتزمين بدورنا كشركة كويتية لنواصل العمل على دعم الاقتصاد والامتثال بواجبنا الوطني».

ما الذي قامت به طيران الجزيرة خلال فترة تعليق الرحلات التجارية:

منذ تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي ابتداءً من 13 مارس 2020، حرصت طيران الجزيرة على توسيع خدمات الشحن الجوي لمساندة وخدمة الشركات والمؤسسات المحلية ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات والأدوات الأخرى دون انقطاع في دولة الكويت وذلك بحمولة تصل لغاية 15 طن للطائرة الواحدة. وشحنت الشركة أكثر من 1600 طن خلال فترة النصف الأول.

دعماً للجهود التي تقوم بها الكويت لإعادة جميع المواطنين الكويتيين العالقين بالخارج، عاد الى أرض الوطن أكثر من 6800 مواطن على متن حوالي 60 رحلة إجلاء قامت بتشغيلها طيران الجزيرة خلال الفترة ما بين 25 مارس و10 مايو. وسيّرت الشركة رحلات الإجلاء وإعادة المواطنين من مدن شملت لندن، وارسو، موسكو، يريفان، الرياض، المنامة، دبي، الدوحة، عمّان، اسطنبول، الإسكندرية، القاهرة، النجف، طهران، تبليسي وسراييفو.

وقامت طيران الجزيرة بتشييد «مركز استقبال المسافرين- الكويت» بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة وذلك لتقوم الأطقم الطبية المكلّفة بفحص المواطنين العائدين لدى وصولهم.

ووضعت طيران الجزيرة كذلك إمكاناتها الأخرى تحت خدمة وزارة الصحة وحوّلت مواقف Park & Fly التابع لها إلى مركز للفحص السريع لـ Covid-19 حيث تقوم وزارة الصحة بالفحوصات على الأفراد وهم في سيارتهم. وكان الفريق الهندسي في طيران الجزيرة قد جهّز هذه المرافق بحسب المتطلبات والمواصفات الصارمة التي نصّت عليها الفرق المعنية في وزارة الصحة. كما قام الفريق الهندسي في طيران الجزيرة بتشييد مركزاً ثانياً للفحص السريع والذي بدء العمل منه في استاد جابر الأحمد وذلك بحسب المواصفات والمعايير ذاتها التي تنص عليها وزارة الصحة.

كما قامت طيران الجزيرة بتسيير عدد من الرحلات لمقيمين غادروا البلاد والتي تم جدولتها بموجب توجيهات وزارة الخارجية الكويتية وبناءً على طلب من السفارات المحلية.

التطلعات لعام 2020

استأنف مطار الكويت الدولي الرحلات التجارية بطاقة محدودة في الأول من أغسطس 2020، حيث بدأت طيران الجزيرة بتسيير رحلات إلى المدن ذات الطلب العالي مثل دبي والرياض واسطنبول وبودروم والوجهة التركية الجديدة طرابزون.

واختتم بودي: «هدفنا خلال هذا العام هو الاستعداد بالشكل الصحيح لسنة 2021. تركيزنا اليوم على إدارة التكاليف التي بدأنا العمل عليها كإعادة هيكلة عقود تأجير الطائرات وتقليص التكاليف العامة حرصاً على استمرارية الشركة على المدى البعيد. وتتمتع الشركة اليوم بمركز مالي متين بمستوى ديون متدني، وهو أمر استثنائي لشركة طيران، فيما أن الشركة قادرة على الصمود لأكثر من عامين في ظل أزمة فيروس كوفيد-19 الحالية بالاعتماد على الاحتياطيات المالية الموجودة لديها».

أبرز نتائج النصف الأول

الإيرادات التشغيلية: 26.7 مليون دينار.

الخسائر التشغيلية: 4.9 ملايين دينار.

الخسائر الصافية: 9.9 ملايين دينار.

عدد المسافرين: 540.3 ألف.

نتائج الربع الأول

معدّل إشغال المقاعد: 68.3%

الإيرادات التشغيلية: 19.0 مليون دينار.

الخسائر التشغيلية: 2.0 مليون دينار.

الخسائر الصافية: 6.0 ملايين دينار.

عدد المسافرين: 496.5 ألف.

معدّل إشغال المقاعد: 71.7%.

نتائج الربع الثاني

الإيرادات التشغيلية: 7.7 ملايين دينار.

الخسائر التشغيلية: 2.8 مليون دينار.

الخسائر الصافية: 3.9 ملايين دينار.

عدد المسافرين: 43.8 ألف.

معدّل إشغال المقاعد: 44.3%.

