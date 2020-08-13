مؤتمر «المحاسبين» يناقش دور الجهات الرقابية في مواجهة غسل الأموال

مال وأعمال

بدعم ورعاية جمعية المحاسبين والمراجعين تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي «القضايا المعاصرة في المحاسبة CIA 2020» في 26 سبتمبر المقبل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والذي يقوم على تنظيمه د. أحمد القطان وتحت إشراف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد الهطلاني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجال المحاسبة ومزاولي المهنة ومناقشة قضاياها والحلول المقترحة لها في ظل تداعيات فيروس كورونا.

أشار أمين السر وعضو مجلس الإدارة صباح الجلاوي إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم للغاية، تشهد فيه البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية تغييرات وتحديات كبيرة، أثرت وبشكل ملموس، على جميع القطاعات الاقتصادية، وكان قطاع المحاسبة من بين القطاعات التي تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي لا تزال تلقي بتداعياتها على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول. وأضاف الجلاوي: يناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة التي ترتبط بالرقابة والشفافية وتعزيز نهج المحاسبة في مختلف القطاعات والتي من بينها: حوكمة الشركات وتعزيز استخدام تقنية المعلومات، التدقيق المحاسبي، القطاع المصرفي، استجابة الأسواق، المخاطرة، الكفاءة الاقتصادية والمكاسب الإدارية. ولفت أن تلك الموضوعات باتت لصيقة الصلة بالأدوات الرقابية التي يتم الاستعانة بها في مختلف قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تسعى الحكومة القضاء عليها من خلال تفعيل أدوات الأجهزة الرقابية المختلفة والتي تهدف في مضمونها حماية المال العام والقضاء على كل صور الفساد وأشكاله وتحقيق نهج الشفافية وصولا لتحقيق التنمية الشاملة.

وبين أن من بين الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها كذلك تحفيز الشباب الكويتي لمزاولة مهنة المحاسبة والتي باتت ترتبط بشكل كبير بجميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل اداة رقابية مهمة في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد في العديد من المجالات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: يهدف المؤتمر لتعزيز التوجهات الحكومية الإصلاحية الرامية نحو تحسين وتعزيز بيئة الاعمال الاقتصادية الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال والعمل على توضيح أهمية المحاسبة في تحقيق تلك الإصلاحات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الجلاوي في ختام تصريحه بأن الموعد النهائي لاستلام أوراق العمل للراغبين في المشاركة يوم 12 سبتمبر، على أن يتم حسم قبولها -من عدمه- في 19 سبتمبر للمشاركة في المؤتمر.

