العراق يجدد المطالبة بتأجيل دفع التعويضات

وطن النهار

ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اجتماعا تنسيقيا للجهات الكويتية المشاركة في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - العراقية المقرر انعقادها أواخر الشهر الحالي.

وألقى الجارالله كلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها أهمية الاجتماع القادم وضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الجهات الكويتية المعنية في هذا الإطار تحضيرا للاجتماع منوها إلى ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعلمت «النهار» أن لجنة متابعة اللجنة المشتركة الكويتية - العراقية ستعقد في 31 الحالي لمتابعة نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السابعة والتي عقدت في الكويت وما ترتب عنها من قرارات واتفاقيات. وستناقش لجنة المتابعة العلاقات بين البلدين في جميع المجالات والحدود البحرية وما توصلت اليه اللجنة الفنية من نتائج وموضوع الاسرى والمفقودين والتعاون بين البلدين في المجالين الثقافي والتجاري ودعم الكويت للعراق في جميع المجالات وسيترأس الاجتماع من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله حيث من المتوقع ان يعيد العراق طرح موضوع تأجيل دفع التعويضات بسبب كورونا الذي أدى الى تراجع أسعار النفط خصوصا ان العراق دفع لصندوق التعويضات نهاية الشهر الماضي 210 ملايين دولار وتبقى 2?6 مليار دولار مستحقة يريد العراق تأجيل سدادها لمدة تزيد على السنة.

من جانب آخر علمت «النهار» أن السفير العراقي الجديد المنهل الصافي سيصل الى الكويت اليوم الخميس عن طريق تنفذ سفوان «البري وذلك بسبب اغلاق الاجواء وضع العراق ضمن قائمة الـ 31 دولة الممنوع مواطنيها من دخول الكويت بسبب تفشي وباء كورونا.

يذكر ان الصافي كان يعمل مديرا لمكتب وزير الخارجية العراقي وعين في وقت سابق سفيرا لبلده في الكويت خلفا لمواطنه علاء الهاشمي الذي غادر البلاد نهاية 2019.

وسيقدم الصافي نسخة من اوراق التعاون لوزارة الخارجية الاسبوع المقبل وسيزاول مهامه قبل انعقاد لجنة متابعة اجتماعات اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة السابعة والتي ستعقد نهاية الشهر الحالي.

يذكر ان اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة التاسعة بين البلدين كان من المفترض ان تعقد في بغداد في النصف الأول من هذا العام إلا ان تفشي مرضى كورونا أرجأ انعقادها الى وقت لاحق.

