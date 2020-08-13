«الموانئ» تعرض مساعداتها لتشغيل نظيراتها في طرابلس وصيدا وصور

وطن النهار

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبدالله استعداد المؤسسة لتقديم كل المساعدات الضرورية في مجال تشغيل موانئ طرابلس وصيدا وصور في لبنان.

جاء ذلك في تصريح «كونا» على هامش لقائه القائم بالاعمال اللبناني لدى الكويت باسل عويدات.

وقال ان الكويت تضع خبراتها في مجال الامن الغذائي أمام الجانب اللبناني باعتبارها تحتل المرتبة الاولى عربيا في هذا المجال مشيرا الى أنه يوجد لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية مبادرة لتطوير منظومة الأمن الغذائي لأي من الدول العربية استنادا لتجربة الكويت.

وذكر أنه تمت مخاطبة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة مطاحن الدقيق الكويتية لتنفيذ هذه المبادرة حيث جاء جواب الجانبين بالايجاب مؤكدا أنه في حال طلب لبنان خبرة الكويت في الأمن الغذائي فلن تتردد تلك الجهات بتقديم خبراتها.

ولفت الى «أن انفجار مرفأ بيروت المؤسف يعد الوقت المناسب لتفعيل هذه المبادرة ليعود كما كان في عام 1968».

وأوضح أنه تم خلال لقائه القائم بالاعمال اللبناني بحث آليات مساعدة الموانئ الكويتية للبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت حيث عرضت المؤسسة تقديم مختلف المساعدات التدريبية واللوجستية بما فيها تدريب الكوادر اللبنانية على تشغيل الرافعات الجسرية وعلى القطر والارشاد وغيرها من الاعمال البحرية.

وأضاف أنه تم كذلك بحث اعادة اعمار وتشغيل المرفأ عبر التنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والعمل على تطوير وتأهيل بقية الموانئ اللبنانية في مناطق طرابلس وصيدا وصور وتقديم كل الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مجال تطوير الموانئ للجانب اللبناني.

وقال الشيخ يوسف العبدالله بصفته نائبا لرئيس قطاع النقل البحري انه سيتم تقديم أي مساعدة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها السلطات اللبنانية في مجال النقل وتذليلها من خلال التنسيق مع مختلف الاتحادات العربية المتخصصة في هذا المجال والعمل على تذليل كل العقبات لاسيما تلك التي فرضتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

من جانبه وجه القائم بالاعمال اللبناني باسل عويدات في تصريح مماثل لـ«كونا» التحية والشكر الى الكويت قيادة وشعبا على «فزعتها» السريعة بعد الانفجار الذي وقع بالمرفأ سواء من خلال تسيير جسر جوي أو تقديم المستلزمات الصحية والطبية او من خلال مبادرة الهلال الاحمر الكويتي.

