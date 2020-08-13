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وطن النهار

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بلدية الأحمدي حررت 12 مخالفة


نفذت ادارة السلامة في فرع بلدية الأحمدي ممثلة في مركز مدينة صباح الأحمد السكنية جولة ميدانية بمنطقة الوفره السكنية للتأكد من التزام أصحاب العقارات باشتراطات الأمن والسلامة وعدم التعدي على املاك الدولة باقامة أي نشاط مخالف. وأوضح مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي الحميدي المطيري بان الجولة التى نفذها المفتشون بمركز مدينة صباح الأحمد السكنية بمنطقة الوفرة السكنية أسفرت عن توجيه 84 تنبيها وملصقا وتحرير 12مخالفة بحق المخالفين لأنظمة واشتراطات السلامة. وأكد أن المخالفات تمثلت في رمي أنقاض انشائية أمام المنازل بالمخالفة لاشتراطات وأنظمة السلامة، مؤكدا على تواصل الحملات لرصد جميع المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقها. ودعا أصحاب العقارات والشركات الالتزام باشتراطات وانظمة السلامة تجنبا للمخالفة والغرامة.


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