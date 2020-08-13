«الصحة»: 717 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل 3 وفيات

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 717 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 73785 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 489.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.. عبدالله السند لـ «كونا» ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 717 السابقة تضمنت 470 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 55ر65 في المئة و247 حالة لغير الكويتيين بنسبة 45ر34 في المئة.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 187 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و154 حالة في منطقة الفروانية الصحية و154 حالة في منطقة حولي الصحية و122 حالة في منطقة الجهراء الصحية و100 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7845 حالة.

وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4397 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 543858.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 692 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 65451 حالة.

