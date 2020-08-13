«الأوقاف» أصدرت موسوعة من 6 أجزاء عن صناعة الحلال

وطن النهار

قال مدير ادارة الافتاء في وزارة الأوقاف تركي المطيري: ان الوزارة أصدرت الموسوعة الأولى من نوعها في العالم الاسلامي هي «موسوعة صناعة الحلال» استغرق العمل فيها أكثر من ثلاثة أعوام حيث شملت مئات الفتاوى الصادرة خلال ثلاثة عشر قرناً وهي تحتوي على أبواب فقهية كثيرة مثل الأطعمة والأشربة والطب والتداوي والزينة ومستحضرات التجميل والمواد المضافة وغير ذلك.

وأوضح في تصريح صحافي: ان وحدة البحث العلمي في الادارة حاولت جاهدة حصر كل الفتاوى المعتبرة الصادرة عن علماء الاسلام من القرن الثاني الهجري الى ما صدر عن أعلام المفتين في الخليج وفي العالمين العربي والاسلامي بالاضافة الى ما استطعوا جمعه مما صدر عن دور الافتاء والمجامع الفقهية في العالم الاسلامي من فتاوى وقرارات خاصة بصناعة الحلال لا سيما في ما يخص الأقليات المسلمة حيث تعاني الكثير منها في معرفة أحكام الأطعمة الحلال.

وأشار الى أنه تم وضع خطة علمية جيدة لتلافي تكرار الفتاوى والاطالة وذلك لتكون مرجعاً شرعياً جيداً لطلبة العلم وللمهتمين بهذا التخصص.

وتابع المطيري: ان الموسوعة مكونة من ستة أجزاء صدر منها ثلاثة، وهناك ثلاثة أجزاء سترى النور قريباً.

وأضاف: يخفى على أحد مدى أهمية موضوع صناعة الحلال حيث أنه لا يقتصر على الأغذية الحلال بل يدخل في الذبائح والمنتجات الطبية ومنتجات العناية بالبشرة وغير ذلك مما يمس ممارسات المسلم اليومية لهذا حازت وزارة الأوقاف قصب السبق في اقامة ثلاث مؤتمرات في صناعة الحلال حيث تولت ادارة الافتاء التنظيم العلمي لها بالشراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأوضح: ان المؤتمر الأول كان تحت عنوان «مؤتمر الخليج الأول لصناعة الحلال» ونظرا لما لمسته وزارة الأوقاف من حاجة ماسة لنشر ثقافة صناعة الحلال، أقامت مؤتمر الخليج الثاني والثالث لصناعة الحلال ومستجداته ثم أقامت أكثر من ورشة عمل في نفس الموضوع وكذلك أقامت ثلاث دورات علمية شارك فيها المئات خاصة بخطوط الانتاج الحلال وآخرها دورة صناعة الحلال ومتطلبات العصر العام الماضي لتأتي موسوعة صناعة الحلال هذا العام وتتوج هذه الانجازات كمشروع فريد من نوعه في عالمنا الاسلامي.

