وزير المالية.. «ثقة بالأغلبية»

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تهنئة الى براك الشيتان وزير المالية عبر فيها سموه عن اشادته بما تميز به اداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل اعضاء مجلس الأمة اثناء مناقشة الاستجواب وتهنئته على نيله ثقة اخوانه اعضاء مجلس الأمة في جلسة مجلس الأمس سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

الغانم: مجلس الامة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت اجواء راقية واديرت بحيادية

ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال ان المجلس جدد الثقة بوزير المالية براك الشيتان، مؤكداً ان الجلسة شهدت اجواء ديموقراطية راقية وأديرت بحيادية.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة التصويت على طرح الثقة انه تم اتباع كل الاجراءات اللائحية في الجلسة ووفقا للائحة اعطى المجلس الحديث لاثنين من المؤيدين، بالاضافة الى اثنين من المعارضين في جو ديموقراطي راق عقبه التصويت على الطلب.

وقال الغانم «تم تجديد الثقة بوزير المالية وبعدها طلب الوزير الكلمة وهذا ليس في اللائحة وأعطيته الكلمة». وردا على سؤال بشأن ما ذكره احد الخبراء الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد قال الغانم « كل ما ارجوه هو ان يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف بأن اللائحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة واثنين من معارضي الطلب».

وأوضح الغانم انه لا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس باعطاء فرصة الحديث للوزير، لافتا الى انه مع ذلك عندما طلب الوزير الفرصة اعطيت له. واستطرد الغانم قائلا « هذا جو ديموقراطي والآراء كلها تحترم سواء كانت مؤيدة او معارضة ايا كان فمن يحاسب النائب هم ناخبوه». وأكد ان الاستجواب ادير بحيادية بشهادة كل الأطراف وأن جلسة طرح الثقة اديرت ايضاً بحيادية، مبيناً ان جلسة الثلاثاء القادم عادية يستكمل فيها جدول الأعمال. بدوره اعتبر وزير المالية براك الشيتان ان ثقة مجلس الأمة به دفعة مهمة له للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وايقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد. وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به ان «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على ادارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة». وجدد التأكيد على ان رواتب المواطنين وحقوقهم «لن تمس ما دمت وزيرا للمالية» معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة «التي لا اراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا». كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديموقراطية. ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس الخاصة على ان يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وكان مجلس الأمة رفض في جلسته الخاصة امس الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من اجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وكان ذلك في التاسعة صباحا.

الغانم: تفتتح الجلسة وتتلى اسماء الحضور والمعتذرين. وتلا الامين العام علام الكندري الاسماء، معلنا عن المعتذرين الوزير أحمد منصور الصباح الوزير وليد خليفة الجاسم.

الغانم: هذه جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة الذي قدم في الجلسة الماضية بعد الاستجواب وتاجل التصويت وفقالحكم المادة 44 من اللائحة، والان سنمنح اثنين متحدثين لكلا الجانبين المؤيدين والمعارضين ومن ثم نتجه الى التصويت على الطلب، ونظرا للظروف الراهنة ارجو من الجميع الالتزام بالمحاذير الصحية والالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والاكتفاء بالسلام عن بعد، وستكون البداية بالمؤيدين المسجلين.

مبارك الحجرف (مؤيد): سأل الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه من بعض اصحابه بعد معركة الجمل «هل تعتقد ان طلحة والزبير كانا على ضلال» فقال كلمته المشهورة التي لو خطت بماء الذهب لما اوفى حقها «ان الحق لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالحق»، واليوم الحق ابلج واضح، ولسنا امام قرار تصويت شخصاني وانا اتخذ قرارا بناء على ضميري ولا تحركنا المصالح والحسابات التي تعمل لاغراض خاصة ومصالح مشبوهة، والوزير يعلم باحترامي ومعزتي له، وانا استمعت للمرافعات وبناء على مواقفي التي عاهدت فيها الناخبين ودون اي اعتبار لاي صراع سياسي داخل القاعة وخارجها وتلك الصراعات الطاحنة لا تؤثر بموقفي، والصراعات اعمت عيون النواب عن جيب المواطن التي ستمزق عبر الوثيقة الاقتصادية، واليوم امامنا موقف مبدئي، وانا اقدح من رأسي في موقفي، وفي محورين استجوب النائب رياض العدساني الوزير قبل شهر ولم يكن بينهم الوثيقة الاقتصادية وانا منحت الثقة حينها للوزير.

وقال: واليوم يستوقفنا موضوع الاستبدال للمتقاعدين وشبهات الربوية، وما قام به المجلس بتعديل النظام والقرض الحسن وفوائده هو المكسب الحقيقي للشعب اذ اصبحت تنافس فوائد البنوك التجارية انما بقيت شبهة الربوية، وسؤالي للنواب ان شبهة الربوية كانت حراماً على وزراء واليوم تحللونها على هذا الوزير، وللاسف اتضح ان هناك ازدواجية وكيل بمكيالين بحسب الوزير، ولو اعيد الزمن لمنحت الثقة للوزير بشأن تعديل نظام الاستبدال وخفض فوائد القرض الحسن.

ولفت: محور الوثيقة الاقتصادية محركه الاساس هو وزير المالية وهي مجموعة توجيهات للوزراء لتخفيض ميزانياتها والتي لاتمس جيوب المواطنين انما تشقها، وقال ان الوزير هو من يشغل الوثيقة كمن يشغل سلف السيارة ومن ثم تسير الى وجهتها.

وقال: هذه الوثيقة المشؤومة هل هي من عند الوزير او من مجلس الوزراء، ونحن رأينا الكتاب صادرا من الوزير، وموضوع الافكار والنوايا انتهى بخروج الكتب الرسمية للوزير وهي تعبر عن توجهه وسياسته، والافكار محلها النقاش بين السلطتين انما وثيقته فقد طبقت وركبت السكة، والوثيقة لم يعمل اي من الوزراء السابقين على ارسالها لمجلس الوزراء، والطامة الكبرى ان الوزير يريد ايقاف الزيادات والعلاوات السنوية وهي حقوق قانونية مكتسبة ويضع فيها حدا على للتوظيف في وقت ما نحن ندافع عن حقوق العاطلين عن العمل، واخطر ما فيها الغاء الدعم عن الوقود والكل يعلم ان زيادة الحكومة للبنزين في المجلس الماضي ابقت النواب السابقين في بيوتهم، واليوم ستزداد اسعار البنزين والديزل شئنا ام ابينا اذا لم يطرح المجلس الثقة بالوزير الذي يريد وضع حد اقصى فكرت عافية بـ 4 الاف بينما هو الان بحد 16 الف دينار، ووثيقته توقف وسائل النقل لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات ويريد حدا على لصرف بدل العمالة الوطنية، وجل الوثيقة يتعلق بقرارات انما امرين يتوقفان على اصدار تشريعات من المجلس بالتصويت كالضرائب وتعرفة الكهرباء والماء، والوزير لم يعط اراء مقنعة، وكنت اتمنى من الوزير الحديث عن التجار ورسوم القسائم الصناعية في الشويخ وخلافها فاصحابها يجنون مئات الآلاف ويسددون للدولة عشرات الالاف فقط، ورسوم استغلال الشاليهات في البحر، والوزير لا يسلط السيف الا على البسطاء المتقاعدين، وكنت اتمنى من الوزير طلب جلسة خاصة وشرح الحالة المالية للدولة، انما نقول له لا والف لا ازاء وثيقته الموجهة ضد المواطنين، ولو اتى الوزير بتدرج من التجار والمتنفذين والاثرياء الى المواطن العادي فسوف يدفع المواطن دمه حماية لمصالح البلد، انما ذهب مباشرة الى المواطن ولم يعتبر لما سجل التاريخ من انتهاء تاريخ روساء دول واصحاب مناصب كبرى بسبب مساسهم بحقوق المواطنين، وعدم طرح الثقة اليوم هو ضوء اخضر من المجلس للوزير لشق المواطن وتطبيق الوثيقة، واليوم هو يوم الوفاء مع الشعب.

وقال: من يقف مع الحكومة ليتذكر انها تتخلى عن اصحابها، واليوم هو تأييد الاقوال بالافعال، ونصيحة للنواب قبل الندم هذه فرصتكم للوقوف مع الشعب، واختم بقول الله تعالى «ولات حين مناص» وكذلك «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره».

عادل الدمخي (ضد طرح الثقة): اليوم اقف لادلو بالحق، وانا لا اعرف الوزير الشيتان انما اخذت شهادات العارفين له وشهدوا بمواقفه وحسن خلقه وتدينه وتابعت مسيرته المهنية المتدرجة، وتفوقه في تحصيله التعليمي في تخصصه المحاسبي، واليوم اقف مع اخ بالله، والمكاتبات المسربة اللاحقة على الوثيقة الاقتصادية كلها تأتي تباعا لقرارات مجلس الوزراء بشأن القيام باصلاحات مالية، اذن هي اقتراحات جهات لتعزيز الميزانية، وهل طرح الثقة بالوزير يسقط قرار مجلس الوزراء ويوقف الاجراءات، وكان من قبله الوزراء انس الصالح ونايف الحجرف قد قالوا ان دراسة هذه الوثيقة لن تتوقف ابدا وانها مجرد افكار، وذهبا الوزيران والوثيقة مازالت تحت الدراسة وفي مجال الافكار، واذا حصل اي اخلال بوعود الوزير ورئيس الحكومة فهم امامنا ونحاسبهم، واما اثار حفيظة البعض ضد الوزير هو طلبه الارباح المحتجزة من القطاع النفطي لصالح الخزينة العامة وكذلك لوقوفه ضد المضي في صفقة دمج البنكين، ولكونه يريد اسلمة انظمة التأمينات الاجتماعية، ووحدة التحريات المالية لم تتحرك بشكل حقيقي الا في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة حتى نكون منصفين، لافتا الى ان مؤسسات وحسابات اعلامية تسخر ضد الوزير وتدفع لها الاموال لتصور ان الوزير نفذ الوثيقة واتخذ قرارات بكل تدليس، في حين انها مجرد افكار، ومن يقول ان الوزير لم يذهب للتجار اذن لماذا يحاربه التجار، والدولة العميقة لا تريد الوزير لانه حرك المياه الراكدة في ملفات الفساد وغسل الاموال، وهل الوزير عرض هذه الوثيقة في اي من اللجان.

وقال: يدلسون على الناس بان الوزير يريد بالوثيقة فرض الضريبة على المواطنين، والضريبة بنص دستوري مقرر لها الا تقر الا بقانون يصوت عليه المجلس، تخويف الناس يضعنا امام النص الالهي «وقد خاب من افترى»، ومن يقول انها ستأتينا توجهات الوثيقة بمرسوم ضرورة في الصيف ان لم نطرح الثقة نقول له ومن يملك ايقاف المراسيم فهي حق اصيل لسمو الامير وان يوقف ذلك المرسوم احد وليس امامنا الا التصويت ضدها عند عودة المجلس للانعقاد، ونحن مع الوزير ومع الشعب ضد التجار الفاسدين والدولة العميقة.

وقال: الرجل تحدث عن رسوم القسائم الصناعية وتحدث عن عبث العلاوات والزيادات، وكلنا مع حماية جيب المواطن وكذلك مع اصلاحات وقف الهدر والفساد وكلنا مع اصلاحات تنمية الموارد المالية للدولة، ومن منا لم يتحدث عن فضائح العلاج بالخارج التي طالت سمعة البلد، ونعلم بالعبث الحاصل في بطاقة عافية، ويجب ان نكون على قدر المسؤولية، وتأتينا جهات الدولة بمشكلات مالية وادارية كبيرة وتريد طرح المقترحات الاصلاحية، وازاء الحرب على الوزير نقول نحن نقف مع الشعب والوزير الاصلاحي وندعم الاصلاحات التي لا تمس جيب المواطن.

العدساني (مؤيد): هذا الاستجواب عن وثيقة الدمار الاقتصادية، ومخالفة لنص دستوري صريح يدعو لتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وفي اكتوبر 2013 قالها رئيس الوزراء السابق دولة الرفاه لن تستمر واستجوبته، وتوالت ادواري لوقف الوثائق الاقتصادية والضرائب باستجواب الوزراء واوقفت تحركاتهم، ووثيقة الوزير اليوم هي قرارات تنفيذية، وجزء من قراراتها طبقت اذ نقل مكتب الانماء الى وزارة الشؤون وخفضت امتيازاتهم، ووزير المالية هو من اعد هذه الخطة ورفعها الى مجلس الوزراء بعد ان كلفه مجلس الوزراء لنظر الاصلاحات الاقتصادية، والاصلاحات اليوم تمس الرواتب وتفرض الخصخصة وتركت القسائم الصناعية، والخصخصة هي بنفسها اثبتت فشلها في ازمة «كورونا» ويريد منح التجار القطاعات الحيوية للتحكم بقوت الناس والمواطنين، واذا حصن الوزير من مجلس الامة على هذه الوثيقة الاقتصادية، والوزير غير قادرعلى اصطياد اللصوص وسراق المال العام وحرامي التأمينات الاجتماعية الهارب فيريدون تحميل المواطن هذا العبء، واليوم يريدون وقف الترقيات والعلاوات السنوية بينما الوزير يأخذ راتب استثنائي وبأثر رجعي وتلقى راتبين فضلا عن المكافأة السنوية ولم يرض على نفسه، واليوم يلوح بهذه الوثيقة للمواطنين وقراراتها تنفيذية مسمومة، وكذلك الوزير يريد المساس بهيئة التدريس في موسسات التعليم العالي ويمس حقوق ذوي الاعاقة ويريد اختلاق هجرة معاكسة للعمالة الوطنية من القطاع الخاص الى الحكومي، ويريد زيادة اسعار البنزين، وقول للشعب ستزيد الاسعار عليكم لان المجلس يريد المباركة للوزير وتحصينه، وحتى الكهرباء للوزير موافقة سابقة فبوسعه الزيادة دون تصويت المجلس، لان وزير الكهرباء السابق خفضها 3 فلوس بعد طلبي منه وخاطب وزير المالية وخفضها ودون قانون وتصويت من المجلس، وهذه وثيقة لتحطيم الطبقة الوسطة، وحديث الدولة العميق وايهامنا بها هو حديث الجبناء المتقاعسين المتجاوزين لانهم لا يحاسبون الحكومة ولماذا لا تذكرون اسماءالدولة العميقة، انا لا اخشى فضح الاسماء وافعل ذلك، والوزير اصلا موافق على موضوع الدمج للبنكين فهو قال بلسانه لولاظروف الجائحة لمضينا في اجراءات الدمج، وانا اشيد بشجاعة الفرسان في الاختلاف من قبل علي الدقباسي، انما اليوم بعض النواب يحاول الايحاء بان لي مصالح، فأقول لكم ان الصندوق الماليزي لم تتم تحويلاته لولا الضغوط الاميركية، وقضايا غسيل الاموال حولت منذ عهد الوزير نايف الحجرف بعد ضغوطاتي، وكذلك تحريك ملف اليورو فايتر بعد ضغوطاتي وقبل هذا الوزير، والوزير كان صامتا عن الصندوق الماليزي وغسيل الاموال وذهب بالبلاغ ناقصا ولم يكن محولا لبشار كيوان في البلاغ كشاهد ومتهم، وهذا كفيل بطرح الثقة فيه، وظلل النواب بوجود حكم محكمة ازاء نظام الاوفست وترك الامر لان المتورط هو ذات الوزير، وانت متستر على نواب حاليين وقفوا معه تخمت حساباتهم باحالة الامر لك من وحدة التحريات المالية واليوم سوف اسلم الملف لرئيس الحكومة، واحمل رئيس الحكومة المسؤولية السياسية عن التعيينات السياسية المشبوهة للوزير لشراء رضا النواب في التامينات والجمارك وهيئة الاستثمار بضغوط على القيادات في تلك المؤسسات، ووعوده باقرار الكيان الاسلامي للتأمينات ليس الا وعود سينكبها كسابقاتها، والوزير لا ادراك مالي له، وهذا الوزير مؤيد لرئاسة القطاع الخاص المؤسسات التي لها اغلبية تمثيل حكومية، وكل قراراته لمصلحة التجار فهو مؤيد لدمج البنكين، وتحويله لمسألة شراء اسهم طيران الجزيرة من قبل التأمينات الى نزاهة كانت شكلية بدليل حفظها، وانا لم اوجه معاملة شخصية لاي وزير ولم استلم راتبا استثنائيا ولا سيارة ولا جواز وخلافه من مصالح النواب فلا يضرني اي من التلميحات.

وقال؛ ما ينطبق على الوزير السابق من قول «الموس على كل الروس» ينطبق على هذا الوزير فلماذا بعض النواب يريد تحصينه، واخص هجوم النائب بدر الملا ضدي ضمنيا في تأييده للوزير، ونواب اخرين قلة يريدون الدفاع عن الوزير ويتوجهون بشخصانية ضدي، والملا هو محامي احدى الشركات في شكل من اشكال تضارب المصالح الصارخة، والوزير يحمي مصالح التجار وملاك القسائم الصناعية ومستغلي املاك الدولة، واليوم يريد محاربة التعليم عبر تقليل البعثات الخارجية والعلاج بالخارج ونصاب بطاقة عافية، واليوم هذا الوزير لا يتحمل المسؤولية ويريد تحميلها للمواطنين، وهو يتمتع بالراتب الاستثنائي وراتبه اكثر من 6 آلاف ويتلقى مكافأة سنوية بمئة الف دينار، وكما سبق وحاسبت الوزير نايف الحجرفعن افكار خاصة بالضرائب، فاليوم احاسب هذا الوزير كسابقيه، واقول للمواطنين نعم يريدون المساس برواتبكم واعدكم ان اقف عند هذا الاستجواب وانا نعم مؤزم بالحق ضد الباطل واقف ضد قرارات الوزير الجائزة نحو المواطنين.

محمد هايف (معارض): لم اكن مسجلا للحديث ولم ارد الدفاع، والوزير دافع عن نفسه، انما اثارني حديث الاخ مبارك الحجرف المؤيد للاستجواب عن مواقف النواب من الشريعة والمصداقية وخلط الاوراق وتعليقي هو «اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل»، واستدل بالنص الالهي «يوم ينفع الصادقين صدقهم»، ونحن نرى اننا امام اجتهادات ونحن نرى الوثيقة افكار ومقترحات واخرين يرونها قرارات، اذن هي ليست قرارات بل مقترحات وهذا ما اكده الوزير وتعهد به، ونحن نأخذ بالتعهدات الوزارية ونحاسبهم عليها وقد نلتقي على محاسبة رئيس الوزراء، وقد اخذت مسبقا بتعهد الوزير السابق نايف الحجرف على المنصة، وتظليل الناس وتخويفهم اقول حوله ان الحكومة ليست بهذا الغباء لتطبيق هذه المقترحات في وقت تخفف فيه عن كاهل المواطنين بتأجيل الاقساط واسقاط بعض الرسوم في فترة الجائحة، ومع ذلك نتعهد بمحاسبة الحكومة عن اي خذلان للمواطنين او مساس جيوبهم او حقوقهم المكتسبة، وسبق لنا ان وقفنا ضد رؤساء الحكومات، ولا نريد ان ندخل بصراعات سياسية ونشكك في المواقف فقد قال احدهم شيشق جيب المواطن وسيمس شئنا أم ابينا وهو حي بيننا ولا نريد مصادرة حق الافراد بتغير مواقفهم، ولا يأتي من هم في اول دورة مجلس لتقييم من لديهم عدة دورات في نصرة حقوق المواطنين، ارهاصات ومماحكات هذا الاستجواب لا نسمح ان تشكك بمواقف نواب شهد لهم الشارع بالشرف وبنظافة اليد مقارنة بالقبيضة والمرتشين والمتخاذلين، ولا يمكن ان يبيعوا ضمائرهم ولم يقبلوا المال لتبديل مواقفهم السابقة وهذا الادعاء «قسمة ضيزى» ولن نقول ان الربا يتبدل بحسب الوزير ولا نقبل تضليل الشارع الكويتي ايضا واتهام الاخوة بتبدل المواقف مع تبدل الوزراء ومن يود تفحص المواقف عليه السير على تاريخ النواب ورؤية من تبدلت مواقفهم بتبدل القبض والايداع، ونحن بمواقف ثابتة كنا مع وزير المالية السابق وطالبناه بقرار واصدار تصريح ولم يلتفت، بينما الوزير صرح بالامر من انه مع الشريعة والكيان الاسلامي للتأمينات ولا يساوى هذا بذاك، والوزير السابق قضى عامين قبل المحاسبة، وهذا الوزير لم يستغرق شهرين وبدأت المحاسبة له، ونحن من يقيمنا هو الشارع السياسي الانتخابي وهم يعلمون حاملي المبادئ، والمواقف السابقة الصلبة لبعض النواب هي كالصخرة لا يمكن كسرها ومن يشكك بها فهو كالثور يود كسرها فيكسر قرونه.

الحجرف؛ كل الاحترام والتقدير للاخ محمد هايف، واستدلاله يوم ينفع الصادقين صدقهم» فالعبرة بعمومية المعنى لا خصوصية اللفظ والمعنى قائم بعدم تشريع الكيان الاسلامي، ونعم نحن حصنا رئيس الوزراء السابق من اجل اعادة الجنسية، وقد قيل لنا ان استجوبتموه وقدم عشرة طرح الثقة فسوف يحل مجلسكم.. وانا شفاف وصريح وكان الامر يخص عوائل وهي كانت قضية الانتخابات، والعبرة بالكيف وليس بالكم وهذا ما يقوله العرب وليس كما يتباهى بعدد الدورات، وانا قلت لو استجوب الوزير مرة اخرى على الاستبدال لوقفت معه، ولو لديك شخص قبض وغير مواقفه فاكشف اسمه.

هايف: موضوع التحصين هو الوحيد الذي قد صرح لوحده، ونحن كنا مع هدنة مع رئيس الحكومة السابق مقابل الاستجواب انما التحصين فامر لم يعلنه الا هو، ومواقفنا لم تتبدل، وموضعي عن القبيضة فهو دفاع عن تاريخ النواب المؤيدين للوزير اليوم في مقابل مواجهتهم للقبيضة تاريخيا ولم اعن انك قبضت يا الحجرف.

وصوت المجلس على الطلب

الحضور: 47 موافق: 12 غير موافق: 32 ممتنع: 3

الغانم: اذا النتيجة رفض طرح الثقة ونبارك للوزير تجديد الثقة به.

واستدل وزير المالية بمجموعة من الايات القرآنية: معربا عن شكره للنواب على مواقفه، مبينا تفهمه لمواقف النواب المؤيدة لطرح الثقة، وانا يوميا مسؤول وتحت المساءلة وانا كوزير مالية اعمل على تطوير النظام المالي للكويت بالتعاون مع مجلس الامة، وايقاف الهدر، وتنويع مصادر الدخل، انا خبراتي المتراكمة لا ادعيها بل ترى عبر قراراتي واعمالي، واشكر اخواني للنظر الى مستقبل الكويتي المالي، ورسالتي ان اخذل الشعب الكويتي والنواب عبر حكومة الشيخ صباح الخالد واتعهد ان رواتبهم وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيرا للمالية.

الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.

