استجواب خماسي المحاور لوزير التربية

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه رسميا استجوابا من النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير بهذا الاستجواب وسيدرج في جلسة الثلاثاء المقبل.

وحول إمكانية دمج هذا الاستجواب مع الاستجواب الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي قال الغانم «وفقا للائحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار من المجلس بدمج الاستجوابين ولكن هذا سابق لأوانه».

وذكر الغانم «سأتحدث مع مقدمي الاستجوابين ومن ثم أطلعكم على أي تطور». وكان النائبان د. عودة الرويعي ود. خليل أبل قدما استجواباً الى وزير التربية وزير التعليم العالي من خمسة محاور. وقال أبل في تصريح للصحافيين ان المحاور الخمسة شملت التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الادارة والارتباك بين القطاعات والادارات المعنية في وزارة التربية بشأن التعليم عن بعد ومشروع منصة بوابة الكويت الالكترونية اما المحور الثاني بشأن الاضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون الاعتبار لمعايير الجودة والمحور الثالث فتمثل بالاضراربمستقبل الطلبه والتأخر باعلان البعثات الدراسية .

وتابع اما المحور الرابع فكان حول مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقان ونحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم اصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الاشراف على مؤسسات التعليم العالي اما المحور الخامس فتمثل في منع عديمي الجنسية البدون من الحصول على شهاداتهم الجامعية بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعيه للتخرج.

وقال ابل نتطلع الى صعود الوزير الى المنصة وان كان هناك استجواب اخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي وللمجلس ما يراه بشأنهما ولكن الوزير تأخر كثيرا ما جعل الوضع الحالي يقود التعليم الى نفق مظلم. وبعد مقدمة طويلة جاءت تفاصيل المحاور على النحو التالي: حيث ضم المحور الأول: التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية». وأكد المستجوبان انه مازالت وزارة التربية تعاني تخبطاً في القرارات ولا تكترث او تبدي اهتماما كافيا لانجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا اليها الآن مع ظهور فيروس كورونا المستجد كما ان الفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية المعني بانجاز الربط الالكتروني بين الجهات واتاحة خدماتها عبر البوابة الالكترونية للدولة اكد عدم تعاون وزارة التربية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رغم وجود 34 جهة متعاونة في هذا الملف، وقد سبق ان اوصى مجلس الوزراء في ديسمبر 2018 عبر كتاب رسمي الى وزير التربية، آنذاك باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمحاسبة الجهة المعنية بتنظم وتقنية المعلومات التي لا تتجاوب بشكل مقبول وفعّال مع قرار المجلس. وشمل المحور الثاني: الاضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة، حيث ادى تخبط وزارة التربية بشأن التعامل مع المدارس الخاصة الى احداث ربكة وحالة من الفوضى حيث سمحت الوزارة للمدارس الخاصة باتمام العام الدراسي باستخدام التعليم عن بعد دون اي ضوابط ودون رقابة ودون تمييز بين المدارس المتميزة والقادرة على اتمام العام الدراسي مع المدارس والأخرى التي انتهزت الفرصة للدخول في منظومة التعليم عن بعد بشكل عبثي وعشوائي بعيدا عن رقابة الوزارة والذي احدث ضررا كبيرا على مجموعة من ابنائنا الطلبة فقط من اجل التكسب المادي على حساب جودة التعليم، علاوة على الابتزاز الذي مورس من بعض المدارس الخاصة على اولياء الأمور غير مكترثين باجراءات وزارة التربية ورقابتها لضعفها. وفي المحور الثالث: تطرق المستجوبان للاضرار بمستقبل الطلبة والتأخر باعلان البعثات الدراسية، حيث اتهما الوزير انه لم يقدم الحلول الناجعة التي تضمن لخريجي الثانوية العامة في المدارس الأجنبية التي انهى طلابها عامهم الدراسي ولم يتمكنوا بعد من التسجيل في أي جامعة داخلية او خارجية سواء في بعثات او منح دراسية او على حسابهم الخاص.

وضم المحور الرابع: مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم اصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الاشراف على مؤسسات التعليم العالي.

وفي المحور الخامس: تداول المستجوبان منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.

