السفارة النمساوية قلَّدت اليوحة «الوسام الذهبي الكبير»

وطن النهار

قلد سفير النمسا لدى الكويت د. زيغورد باخر الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي حسين اليوحة «الوسام الذهبي الكبير» نيابة عن رئيس جمهورية النمسا. وقال السفير باخر في كلمة خلال حفل أقيم في منزله بحضور محدود جدا نظرا لظروف جائحة «كوفيد-19»، اقتصر على أسرة المحتفى به وبعض أركان السفارة: «انه من دواعي سروري واعتزازي أن تتاح لي الفرصة لأقدم لكم «الوسام الذهبي الكبير» لإنجازاتكم تجاه جمهورية النمسا». وقدم لليوحة كذلك شهادة تتضمن قرار رئيس جمهورية النمسا الكسندر فان دير بيلين بتاريخ 24 فبراير 2020 يمنح بمقتضاه علي حسين اليوحة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الوسام الذهبي الكبير لإنجازاته تجاه جمهورية النمسا، كما قدم له شهادة مماثلة من وزير خارجية جمهورية النمسا.

ومن جانبه، قال المهندس علي اليوحة في كلمة مماثلة: «انه لشرف عظيم لي ولبلدي الكويت أن أقلد بهذا الوسام من بلد الثقافة والموسيقى والمسرح والسينما، بلد موزارت. ان هذا التقدير وهذا الوسام أعتز بهما، وأنا سعيد جدا».

وأشاد بجهود سفير النمسا لدى الكويت د. زيغورد باخر في تطوير العلاقات الثقافية بين الكويت وجمهورية النمسا خلال سنوات خدمته في الكويت. وأضاف بقوله: «وجدت بالسفير كل التعاون والصدق والمحبة والتواضع والصبر في تعامله معنا، ولقد أمضينا سنوات قليلة معا ولكنها ممتعة بالنسبة لي وللمجتمع الكويتي من خلال ما قدمه من إبداع فني أمتع محبي الموسيقي الكلاسيكية النمساوية الراقية».

ويعتبر «الوسام الذهبي الكبير» وساماً نمساوياً يمنحه رئيس الجمهورية للشخصيات البارزة عالمياً التي قدمت خدمات جليلة لجمهورية النمسا».

