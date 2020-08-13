دافنبورت: مكتبة رقمية جديدة للمجلس الثقافي البريطاني

وطن النهار

رحب السفير البريطاني في الكويت مايكل دافنبورت باطلاق المكتبة الرقمية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الثقافي البريطاني. وقال في تصريح صحافي: ان هذه المكتبة سوف تمكن محبي اللغة الانجليزية والادب الانكليزي من الوصول بسهولة للعديد من الكتب بالاضافة الى الافلام الوثائقية. ومن جانبه، قال مايكل جوردون، المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في الكويت: نحن سعداء بتمكننا من المشاركة مع مكتبة الوطنية اليوم بإطلاق مكتبة رقمية. ونأمل من خلال مكتبتنا الرقمية الجديدة أن تستمر في نشر متعة القراءة والتعلم والثقافة، مؤكدا بانها مورد رائع، وتشتمل على شيء لكل الناس من هاري بوتر إلى مجلة اليكونوميست، إلى الحفلات الموسيقية الحية وأدوات التطوير المهني. وتابع: في هذه الاوقات العصيبة، نريد أن نربط بين شعب الكويت وأفضل المعارف والموارد البريطانية، ونعتقد أن مستقبل المملكة المتحدة يعتمد على شعوب من جميع الثقافات التي تعيش وتعمل معا على أسس التعليم والتفاهم والاحترام والثقة المتبادلين. واوضح ان الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تسهيل التبادل الثقافي والتعاون، ونأمل أن يستفيد الشباب والكبار من هذا المحور العظيم للابداع والثقافة، والاستفادة من الموارد الغنية التي تجمعنا واشار الى هذا المورد الجديد سيتيح إمكانية الوصول غير المحدود إلى الالاف من المحتويات الترفيهية والموارد الاكاديمية، بما في ذلك موارد الدراسة عبر الانترنت، الكتب الالكترونية والكتب الصوتية والافلام الوثائقية الحائزة على جوائز. وزاد: مع اقتراب بداية سنة دراسية جديدة فان هذه المكتبة الرقمية عبر الانترنت تهدف إلى دعم طالب تعلم اللغة الانكليزية باستخدام موارد مجانية تساعد في تحسين مهاراتهم اللغوية. كما توفر المكتبة دورات تدريبية مستندة إلى الفيديو، كجزء من العديد من موارد التعلم عبر الانترنت المتوفرة في المكتبة. والهدف من ذلك هو تزويد الاعضاء بالمهارات اللازمة لاعداد طلاب المدارس وتحفيزهم. من جانبها، قالت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية رشا الصباح إن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بتبني مبادرة اطلاق المكتبة الرقمية سيتيح للقراء والباحثين والمهتمين الوصول الوصول الى انواع المعرفة المختلفة بشكل ميسر ومجاني خاصه وأن العالم لايزال يعيش في ظل جائحة فيروس كوفيد- 19.

