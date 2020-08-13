الجبري: جائحة «كورونا» أثبتت قدرة شباب الكويت على العطاء

وطن النهار

صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بأن جائحة «كوفيد- 19» أثبت من خلالها الشباب الكويتي مدى مسؤوليته في مساعدة أجهزة الدولة على مواجهة هذه الجائحة.

حيث اسهموا في المستشفيات ونقاط والجمعيات التعاونية ودخلوا في تدريبات تؤهلهم لسد الفراغ الذي كان من المحتمل حدوثه في بعض المؤسسات الحكومية. جاءت كلمة الحبري بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للشباب الذين بلغ عددهم أكثر من 1.2 بليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما.

وأكد الوزير الجبري أن حكومة الكويت تولي رعاية خاصة للشباب ودعمهم في شتى المجالات والصعد وتعمل على تحقيق طموحاتهم من خلال تبنيها لعدد من المشاريع ذات الصلة في تنمية الشباب علميا وفكريا، ولتحقيق ذلك أوضح بأن مجلس الوزراء قد اعتمد السياسة الوطنية للشباب التي يعمل على تنفيذها مكتب وزير الدولة لشئون الشباب حيث أوضح الوزير بأن مقومات هذه السياسة تكمن في ابراز الجوانب الإبداعية عند كل شاب كويتي حتى يتم العمل على صقلها بأحدث الوسائل العلمية وتذليل الصعوبات أو العراقيل التي قد تطرأ في هذا السياق وهي عملية في غاية الأهمية سيكون لها الأثر الإيجابي في تحديد مستقبل الشباب.

وقال كان للجائحة تأثير كبير على الصحة النفسية والعقلية لفئة الشباب، حيث تعرض البعض لزيادة في مستويات القلق والحزن والشعور بالوحدة أثناء الجائحة، كما تشير بعض الدلالات إلى ازدياد التوترات في العلاقات العائلية، ما سبق ذكره يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والعقلية للشباب ما قد ينعكس سلبًا على العلاقات الاجتماعية، والتعليم، والفرص الوظيفية وجوانب حياتية أخرى.

واضاف كان لجهود الجهات الحكومية في الكويت عظيم الأثر على استمرار العملية التعليمية للأطفال والشباب من خلال الحلول الرقمية المبدعة والحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والعقلية التي تم إطلاقها أثناء فترة الانقطاع عن الدراسة. استثمر الشباب فترة الانقطاع عن الدراسة أثناء انتشار الجائحة بتنمية قدراتهم ومهاراتهم التكنولوجية للاستجابة الفعالة ضد انتشار الفيروس، حيث ساهم الشباب من خلال المجتمعات المدنية لنشر الوعي والحد من انتشار المعلومات المغلوطة وتقديم الدعم لأقرانهم المتطوعين في منظمات النفع المدني والجهات الخيرية.

